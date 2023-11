V předvánočním období, které je pro mnoho lidí téměř synonymem chaosu, je schopnost hudby sjednocovat více než vítaná. Již tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy pak talent hudby k propojování lidí dokazuje už 13 let. A ani letos tomu nebude jinak.

Česko zpívá koledy v Těšánkách u Zdounek. | Video: Lenka Císařová

Vánoční poutákZdroj: RedakceZpříjemnit si adventní chvíle a zazpívat si společně koledy budou moci také lidé na Kroměřížsku. A to stejně jako ve zbytku republiky ve středu 13. prosince od 18 hodin.

Mohutný chór zazpívá druhou prosincovou středu opět šest vánočních koled a písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled jsou tradičně k dispozici na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ke stažení zpěvník.

Na stejném webu lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Na Kroměřížsku rozezní koledy například Přílepy, Kurovice nebo náměstí Dr. E. Beneše v Holešově, kde každoročně zpívají děti ze Střediska volného času (SVČ) Tymy.

„Moc se těšíme. Už se pomalu připravujeme a nacvičujeme koledy. Společně s námi bude zpívat pěvecký sbor Plamínek ze 3. Základní školy Holešov,“ prozradila ředitelka SVČ Tymy Jarmila Vaclachová, podle které zpívání koled na náměstí každoročně doprovází příjemná atmosféra.

„Lidé si společně zazpívají, usmívají se, do toho už svítí vánoční stromek. Je to moc hezká tradice. Obzvlášť, když víte, že v danou chvíli se zpívá na více místech. Lidé, kteří tu energii vnímají, tak cítí sílu celého tohoto okamžiku. Opravdu se na to každoročně moc těšíme,“ dodala ředitelka. Zpívání koled tam tradičně spojují s vyhodnocením soutěže o nejhezčí vánoční stromeček.

„Lidé se na náměstí většinou sejdou dříve, přijdou rodiče dětí, hodnotí se stromečky a poté se zpívá. Advent je hezký právě díky takovýmto akcím,“ doplnila Jarmila Vaclachová.

Koledy se zpívají i v zahraničí

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společném zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k ní totiž připojují i krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku nebo Turecku.

„Koledy se dokonce rozezněly i v hlavním městě Kataru,“ prozradila marketingová ředitelka Deníku Jitka Peroutková.

Letošní akce Česko zpívá koledy se uskuteční ve středu 13. prosince 2023.

