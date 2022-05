Černou zmrzlinu z aktivního uhlí připravili vizovičtí farmáři poprvé v roce 2016. A to především pro fanoušky metalové hudby, kteří do Vizovic každoročně přijíždějí na známý festival Masters of Rock. Byli tehdy navíc první v Česku.

„Potřebovali jsme v letních měsících kozí mléko nějak zpracovat a chtěli jsme využít potenciálu, který zdejší metalový festival nabízí. Tak jsme se rozhodli vyrobit černou zmrzlinu,“ vzpomíná farmář Martin Vlček.

A zároveň dodává, že aktivní uhlí přidané do zmrzliny má, kromě neobvyklé barvy, také mnoho výhod. „Je to vlastně i proti průjmu. Navíc na podobných festivalech se úplně neklade důraz na hygienu a to uhlí vám trochu vyčistí zuby,“ usmívá se.

Zmrzlina s aktivním uhlím je i po šesti letech stále hit. „Lidé o ni mají stále velký zájem. Když k nám přijedou už stálí zákazníci, tak už vyzkoušejí i něco jiného, ale pokud jsme na nějaké akci, tak je největší zájem jednoznačně o černou,“ vysvětluje farmář.

Slaný karamel s červíky

Zmrzlinou s netradiční barvou to však neskončilo. Později přišla zmrzlina se sušenými červíky.

„Lidé nás totiž neustále bombardovali, že chtějí slaný karamel. A já se snažím dělat věci jinak, po svém. Nepodléhám trendům, ale naopak se je snažím vytvářet. Chtěl jsem, aby lidé byli překvapení a aby je to i trochu šokovalo. Tak jsem udělal křupavý slaný karamel,“ směje se Vlček s tím, že zmrzlina je čistě karamelová a až přidáním červíků vzniká slaná příchuť.

„Vyzkoušel jsem červy na jednom food festivalu a v kombinaci s karamelovou zmrzlinou mi to zachutnalo. Tak jsme ji začali vyrábět. Je to prostě taková sranda,“ dodává s úsměvem.

Mezi lidmi však zatím vyvolává rozporuplné reakce.

„Je to opravdu různé. Část lidí ji chce vyzkoušet a další zase říká, že by to do pusy nedala. Funguje to dokonce tak, že si ji někteří lidé dají schválně, aby jim to nelízal někdo z rodiny,“ vysvětluje farmář.

Zmrzlina se slivovicí?

Za neobvyklou se dá označit i další z příchutí - švestková se slivovicí.

„Jsme z Vizovic, je tady známá likérka, takže to úplně vyzývalo, abychom udělali něco echt vizovického,“ přiznává Vlček. Přímo na kozí farmě si ji však tolik zájemců nedává.

„Hodně lidí přijede autem a má strach, že by nadýchali. Navíc ji nemíváme v nabídce neustále,“ dodává farmář.

Zmrzlinu kozího mléka mohou lidé ochutnat nejen přímo ve Vizovicích, ale také na celé řadě gastrofestivalů. „Většinou přivezeme černou, slaný karamel a nějakou ovocnou – třeba jahodu, třešeň, meloun. Míváme ale i žvýkačkovou, o kterou je taky velký zájem,“ prozrazuje Vlček.

Přímo na farmě je kopeček zmrzliny k dostání za 40 korun.

„Ale není to standardní kopeček. My tomu říkáme spíš kopec, jelikož má přes sto gramů. Byla velká poptávka i po menších, tak jsme začali dělat takový menší balónek za 30 korun,“ říká farmář s tím, že na akcích se pak cena zmrzliny mírně liší.

„Máme v nabídce i různé kornoutky, které stojí třeba pět korun navíc. Tak jsme to nechtěli řešit, dali jsme zmrzlinu za 50 korun a lidé si k ní mohou vybrat kornoutek, jaký chtějí,“ uzavírá Vlček.