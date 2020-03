„Máme pozemek, který plánujeme rozparcelovat, přivést inženýrské sítě a pak je prodávat již připravené k výstavbě,“ řekl starosta Hulína Roman Hoza.

Město totiž pořídilo pozemek, ze kterého by mělo vzniknout 20, případně 21 menších, připravených pro zájemce o nové bydlení.

„Podporujme individuální bydlení – rodinné domy,“ pokračuje starosta.

Město již v současnosti nabízí několik pozemků k prodeji v blízkých Záhlinicích, které pod Hulín spadají.

Sám Hoza přiznává, že pro město se nejedná o výdělečnou investici.

„I kdybychom prodali pozemky dvakrát dráž, tak se nám nevrátí investované peníze zpět. Tady jde o investici do lidí. Chceme stabilizovat obyvatelstvo,“ zdůrazňuje Roman Hoza.

Podobný postoj razí také vedení Bystřice pod Hostýnem.

„Máme nachystaných 16 stavebních pozemků, které budeme v dohledné době nabízet ke koupi. V letošním rozpočtu máme uvolněné prostředky na dosíťování. K výstavbě by měly být použitelné do půl roku,“ potvrzuje starosta města Zdeněk Pánek.

I pro Bystřici jde hlavně o investici do lidí.

„Museli jsme pozemky vykoupit od soukromých subjektů a následně zasíťovat. Rozhodně na nich nevyděláme,“ řekl starosta.

Sociální a startovací byty

Holešov je v současnosti v oblasti výstavby zdrženlivý. Podporuje firmu, která staví asi 50 rodinných domů, sám se však do žádné akce pouštět nehodlá.

„Nestavíme a ani se nechystáme. Ze strany občanů není znát nějaký tlak a zájem. Navíc nyní vzniklo mnoho bytů při rekonstrukci areálu bývalého pivovaru a okolí,“ nechal se slyšet místostarosta Holešova Pavel Karhan.

Výstavba bytů na náklady města prostě není dnes na denním pořádku. Bystřice pod Hostýnem v současnosti staví 10 sociálních bytů, okresní Kroměříž se připravuje na projekt výstavby startovacích bytů pro mladé. Zastupitelstvo města Kroměříž navíc v druhé polovině října 2019 odhlasovalo prodej pozemků za sídlištěm Zachar a také plánovací smlouvu se společností Hanácká pole.

Firma v lokalitě v budoucnu plánuje výstavbu rodinných a bytových domů. Smlouva navíc společnost zavazuje k vybudování potřebné infrastruktury, kterou následně převede pod správu města. Bezplatně tedy Kroměříž získá například novou silnici, chodníky, veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci, retenční nádrže a další.

Až 40 tisíc korun za metr čtvereční

Ceny pozemků i bytů nadále rostou. Za poslední roky jsou to v některých lokalitách i desítky procent.

„Za pět let stoupla cena bytu z 20 tisíc korun na 35 až 40 tisíc korun za metr čtvereční. Pozemky, v průměru, z 1000 korun na 1500 korun za metr čtvereční,“ uvedl Martin Havránek z bystřické realitní kanceláře Heuréka.

V případě pozemků se jedná o 50 procentní přirážku, v případě bytů někdy i 100 procentní.

O skokovém nárůstu hovoří i Petr Růžička z kroměřížské pobočky realitní kanceláře Sting.

„Je to případ od případu jiné. Navíc o větší pozemky již není takový zájem jako dřív. Dalo by se však říct, že jsou pozemky cenově dražší o deset patnáct procent. Podobně je tomu i u bytů. Před pěti lety se byt 3+1 prodával kolem 1,7 milionu korun. Dnes je to zhruba 2,1 milionu korun,“ říká z praxe Růžička.