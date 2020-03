„Dnes jsem tady měla fyzicky šest lidí, včera jen pět. Oproti tomu každý den vyřešíme minimálně 30 telefonických hovorů,“ říká holešovská lékařka Hana Krybusová.

„Vše se přesunulo do elektronické formy – recepty, neschopenky,“ pokračuje Krybusová.

Za velkou výhodu při ordinování „na dálku“ považuje Krybusová právě to, že již pacienty zná.

„Máme jejich anamnézu, známe je. Obvodní lékař jim díky tomu dokáže v této situaci daleko víc pomoci. Navíc já mám ještě ke všemu menší obvod, to znamená i méně pacientů v kartotéce. Ale samozřejmě, i přesto si někdy nejsem jistá diagnózou a vyhodnotím, že je třeba, aby se pacient dostavil osobně,“ přemýšlí Hana Krybusová.

V uzavřeném režimu

Pokud již musí lidé doktorku Krybusovou navštívit, chodí na předem dohodnutý čas, aby se v čekárně vzájemně nepotkávali.

„Jedeme v takovém uzavřeném režimu,“ dodává lékařka.

„Obvykle se v čekárně denně vystřídá asi 20 pacientů. Nyní by jich člověk skoro napočítal na prstech jedné ruky. Lidé jsou v tomto zodpovědní a většinu věcí spolu opravdu zvládneme vyřešit telefonicky,“ chválí přístup svých pacientů Hana Krybusová.

Jako spousta lékařů se již i Hana Krybusová ocitla v situaci, kdy se na ni pacient obrátil s obavami, že je nakažený novým typem koronaviru způsobujícím onemocnění COVID-19.

„V tomto případě je rozhodování velmi složité. Příznaky jsou podobné jako u jiných respiračními onemocněními. Dnes se vše mísí dohromady a těžko se to odhaduje. Navíc testovat by se měli jen lidé, kteří se v předchozích dnech vrátili ze zahraničí nebo se s někým takovým, případně nakaženým, již setkali. Já jsem naštěstí zatím nikoho podezřelého na COVID-19 neměla. Mám pouze hlášené pacienty v domácí karanténě po návratu ze zahraničí, ale zatím se u nich neobjevili žádné příznaky,“ svěřila se Hana Krybusová, která se přiznává, že ne vždy je vůbec možné nákazu novým typem koronaviru odhalit.

Každou virózu není možné testovat

„Pokud se jedná o lehčí případ, tak jej nikdo na první pohled od chřipky nerozezná. Zvlášť přes telefon. Stane se, že může někdo tím sítem propadnout,“ přiznává lékařka a podotýká, že není možné každou virózu testovat na koronavirus.

„To žádný stát nezvládne. Proto se musíme chránit a nosit roušku a dodržovat hygienické návyky, abychom co nejvíce minimalizovali možnost nákazy,“ vyzývá Krybusová.

Sama však stále pociťuje nedostatek ochranných pomůcek.

„Dostali jsme teď velký dar. Rovnou tři roušky. To bylo vskutku úsměvné,“ říká s nadsázkou. Naštěstí má lékařka ještě pár roušek ušitých.

„Použít jednu roušku na každého pacienta? To bychom brzy skončili. Musíme je používat do té doby, než zvlhnou. To ovšem není moc dlouho,“ uzavírá Krybusová.