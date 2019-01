Zlínský kraj – A je to tady. Od pondělí 1. srpna mohou opět strážníci městských policií měřit rychlost aniž by při tom na to museli řidiče upozorňovat značkami. Cedule však v drtivé většině neskončí ve skladech či kovošrotu. Uplatnění totiž budou mít i v jiných situacích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Celé dva roky upozorňovalo ve Zlíně přijíždějící šoféry osm cedulí s nápisy Měření rychlosti a Konec měření rychlosti. Jejich pořízení stálo městskou kasu více než 58 tisíc korun. „To, že můžeme odstranit tyto značky, vítáme a uděláme to hned, jak to bude možné,“ zajásal náměstek primátora Ondřej Běták.

Kdy však konkrétně značení ze zlínských cest mizí, zatím není přesně určeno. Pravděpodobně jej technické služby odstraní již v tomto týdnu.

Zlínská nevole

Zlínská městská policie už zavedení těchto cedulí vítala s nevolí. „Toto rozhodnutí postrádalo jakoukoliv logiku, neboť z dikce zákona jasně vyplývá, že v celé obci musí řidič dodržovat předepsanou rychlost a ne jen tam, kde to má nařízené cedulemi. V praxi to pak znamenalo, že daným úsekem jeli řidiči jak hlemýždi a za koncem úseku na to šlápli,“ zhodnotila dvouleté fungování tohoto nařízení mluvčí zlínské městské policie Šárka Škubalová.

S ní souhlasí i ředitel městské policie v Rožnově pod Radhoštěm Daniel Vašut. Označování míst, kde se měří rychlost, naprosto žádný efekt nepřineslo. „Naopak. Za tu dobu jsme měli stejný počet přestupků jako předtím, než se toto značení zavedlo. V devadesáti procentech si jej řidiči ani nevšimli. Silnice jsou totiž už přeznačkovány,“ podotkl ředitel. Místní městská policie totiž používala mobilní radar, což pro ně znamenalo naložit několikakilogramové značení do auta, pak jej vytáhnout, nainstalovat a teprve začít měřit. Několikakilové cedule o rozměrech metr na metr a půl tak jen zbytečně odíraly jejich služební vozy.

Záda i služební vozy strážníků budou ušetřeny i v Uherském Hradišti. Museli totiž značení rozmísťovat tam, kde chtěla městská policie měřit rychlost. „Jedná se vždy o lokality, kde jsou ohroženi chodci anebo děti,“ vysvětlil velitel uherskohradišťské městské policie Vlastimil Pauřík. I podle jeho názoru upozorňovat šoféry, že se v obci, kde je maximální povolená rychlost padesát, měří, je absolutní nesmysl. „Není přece možné, aby řidiči věděli, kde mají sundat nohu z plynu a kde naopak zase přidat. Jejich povinností je dodržovat rychlost po celou dobu,“ podotkl Pauřík. To po dvou letech své radary opráší u kroměřížské městské policie. Tam si totiž cedule ani neopatřovali. „Vrátíme se tak opět do normálu a opět začneme rychlost měřit. Protože to je jedním z nejčastějších přestupků šoférů. V našem městě tak bude opět o něco více bezpečněji,“ pochvaloval si ředitel strážníků Miloslav Skřebský.

Upozorní na uzavírky či jiné potíže na silnici

Značení, která městské kasy stála tisíce korun, však v niveč nepřijdou. Najdou i jiná uplatnění. Ve Zlíně je budou dál používat technické služby. „Dál budou využívány na činnosti, kde bude potřeba podávat zdůvodňující informace, například o uzavírkách či opravách komunikací s informacemi o době trvání. Tato sdělení by se na tabulích přelepovala,“ nastínil mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák. Podobné plány mají i u rožnovských městských strážníků. „Chceme je využívat například při odklánění dopravy, kde by šoféry informovaly o objízdných trasách anebo v rámci různých oslav by mohly sloužit jako tabule s poznatky o možnostech parkování. Rovněž je určitě využijeme například při návštěvách škol,“ vyjmenoval Daniel Vašut. To v Uherském Hradišti zatím tyto značky zůstanou ve skladu. Všichni ředitelé s trochou nadsázky dodávají: „Nikdy nevíme, jestli si to naši zákonodárci zase nerozmyslí a značky opět neschválí.“