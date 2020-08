Může se do Letní hudební akademie přihlásit kdokoliv?

Akademie je určená hlavně pro studenty konzervatoří a hudebních vysokých škol. Věkové rozmezí nemáme přesně dané, ale vymezili jsme hranici na 17 až 24 roků. Na věku až tak nezáleží, studenti musí poslat přihlášku a své nahrávky. Jednotliví lektoři si pak do svých kurzů vyberou ty, se kterými chtějí dál pracovat.

Jaké je nástrojové obsazení?

Většinou jsou to smyčcové nástroje, tedy housle, viola, violoncella. Z těch dalších je to horna, trombon, klavír. Našim výstavním oborem je zpěv. Jeden z velice zajímavých oborů je hudební management. Na akademii se vlastně může přihlásit kdokoliv, kdo má nějaký hudební záměr. Když chcete třeba připravit koncertní řadu, vydat CD nebo vytvořit vernisáž. S tím vším vám může pomoci třeba náš lektor David Mareček, který je jinak generálním ředitelem České filharmonie.

S kým se nejlépe pracuje?

Vždycky záleží na úrovni studenta. Klidně se může stát, že přestože je student mladý a v hraní méně zkušený, lektor si hodiny s ním užije mnohem více. Řekl bych, že nezáleží na úrovni, ale na talentu a chuti hrát.

Poznáte talent hned?

Dá se určitě rozpoznat. Jenže mládí je velmi tvárné a během pár měsíců může hráč vyzrát nebo zvadnout. Takže nikdy si nejste jistí, jestli se to neotočí a jakým směrem se dál vyvine.

Čím vás dokáže mladý hudebník nejvíc překvapit?

Studenti mě vždycky překvapí svou chutí a nadšením. Možná to zní jako fráze, ale v dnešní době už velké nadšení není obvyklé. Hodně oceňuji studenty, kteří chtějí opravdu něco poznat a vzdělávat se. Hudba je krásná práce, dokáže člověka šlechtit v dovednostech i v jeho osobnosti.

Letos pořádáte už třetí ročník. Porovnáváte studenty z předchozích let?

Porovnávat je nelze. Asi všichni ale máme v srdci první ročník, už jen kvůli tomu, že byl první. Studenti z každého ročníku v nás však zanechají velmi hlubokou stopu.

Zůstáváte s absolventy v kontaktu i po skončení akademie?

Samozřejmě a jsme za to velmi rádi. Snažíme se jim pomoci i dále v jejich profesní dráze.

Do Kroměříže se sjíždí mládež nejen z Česka, ale také z celého světa. Bude tomu tak i letos?

Ano, minulý rok jsme měli velkou mezinárodní účast. Mezi studenty byli studenti z Kanady, Portugalska, Bulharska, Polska, Slovenska nebo Japonska. Letošní ročník je samozřejmě limitovaný kvůli koronaviru, ale i tak máme pár studentů ze zahraničí.

Máte na akademii ještě volná místa?

Už dávno ne. V prvním ročníku jsme hostili přes dvacet studentů, minulý rok jich bylo přes padesát. Letos i kvůli tomu, že fungujeme ve zkráceném režimu přivítáme přes šedesát studentů.

Z akademie pak vyberete hudebníky, kteří zahrají na festivalu. Podle čeho je vybíráte?

Každý lektor ze své třídy vybere ty, které by chtěl prezentovat. Bohužel nemohou zahrát všichni, nemáme k tomu čas ani prostor, ale i tak si troufám tvrdit, že posluchači budou nadšeni.

Minulý rok dělal Deník rozhovor s ředitelkou Akademie Václava Hudečka, která vzpomínala na její začátky v Kroměříži. Mimo jiné řekla, že Kroměříž nebyla pro akademii, která je podobná té vaší, vhodným místem. Cítíte to jinak?

Když byly první dva ročníky těchto kurzů, zrovna jsem končil konzervatoř. Strašně mě mrzelo, že se je tady nepodařilo uchovat. Nevím, co bylo tehdy tím důvodem, kdo za to tenkrát mohl, ale byl to pro mě také jeden z impulsů vytvoření naší akademie. Chtěl jsem Kroměříži tuto letní aktivitu vrátit, poněvadž si myslím, že je pro ni ideálním místem.

Proč myslíte?

V centru je jak základní umělecká škola, tak konzervatoř, které spolu krásně komunikují. Navíc je to velké studentské město, má tedy dost ubytovací kapacity. Ne nadarmo se Kroměříži říká Hanácké Athény. My se snažíme, aby jí tohle přízvisko zůstalo. Naštěstí nás město podporuje, záštitu nad festivalem převzal jak hejtman Zlínského kraje, tak i ministr kultury.

Festival Hudební Kroměříž začne v pátek koncertem v Květné zahradě. Bude tento ročník jiný než předchozí dva?

Bude jiný v tom, že jsme se osamostatnili. Ještě v minulém roce jsme byli součástí městského festivalu, nyní už jedeme sami za sebe. Do poslední chvíle jsme ani nevěděli, zda budeme hrát, rozhodli jsme se tedy, že oba koncerty budou benefiční. Peníze z nich půjdou na podporu sociálních služeb v Kroměříži i v celém Zlínském kraji.

Účastníte se aktivně festivalu?

Samozřejmě. Mám hned několik rolí. Po dobu příprav se věnuji organizaci a komunikaci s lektory a umělci a dramaturgii festivalové řady. V průběhu akademie a festivalu mě mohou návštěvníci vidět v roli houslisty na zmíněném zahajovacím barokním večeru, jako moderátora přednášek i dirigenta slavnostního symfonického koncertu.

Na přednáškách?

Ano, to je další část akademie. Kromě toho, jak správně hrát, se snažíme zájemce také vzdělávat o věcech, které nepřímo s hudbou souvisí. Minulý rok jsme měli například přednášky o tom, jak bojovat s trémou, nebo jak pracovat s médii. Letos k nám opět přijede český psychiatr Cyril Höschl s povídáním o světoznámém hudebním skladateli Gustavu Mahlerovi. Na všechny přednášky, stejně jako na hudební lekce, má veřejnost neomezený přístup.

Na co jiného lákáte?

Kromě opravdu netradičních koncertů s výjimečnými lidmi a bohatého programu budeme mít také besedu o mladé generaci, práci s talentem a o tom, jak dobu, kdy nemůžeme pracovat, využít. Zúčastní se jí třeba přední český pianista Ivo Kahánek, generální ředitel České filharmonie David Mareček nebo přední operní pěvec Adam Plachetka.

Má Česko dobré zázemí ke studiu hudby?

Rozhodně. Pro prvotní impuls je naše země jedna z nejlepších, protože máme jedinečný systém základních uměleckých škol, které jsou jistým světovým unikátem. Středoškolské hudební studium je v Čechách také na velice vysoké úrovni. Přesto bych ale každému doporučil co nejdříve vyjet za hranice a poznat hudbu a přístup ke studiu, jak se dělá jinde.

Diriguje se vám v zahraničí lépe?

Nedá se říct, že lépe. V každé zemi se s hudebníky pracuje trochu jinak. Nejraději vzpomínám na hostování v Japonsku. Tamní hudebníci jsou velmi chtiví po tom poznat českou hudbu. Z našich skladatelů znají snad všechny a máme v Japonsku velké jméno.

Co na hráčích nesnesete?

Laxnost a lenost.

Dost jezdíte po světě, vždycky se ale vrátíte domů. Uvažujete o přestěhování z Kroměříže?

Vůbec ne. Manželka zná mou pracovní vytíženost od počátku a děti se do mého pracovního stylu již narodily, takže mě jinak neznají. Ba naopak byly překvapené, když jsem byl od března doma. Někdy totiž nepřijedu i několik měsíců. V srpnu pojedu například do Německa a domů se vrátím na konci října. Dá se to ale zvládnout.

Když zrovna nepracujete, jak relaxujete?

Zrovna dneska ráno jsem hodinu a půl létal nad Kroměřížskem. Ten klid v oblacích jen za zvuku leteckého motoru je úžasný.

Kromě motoru a své hudby posloucháte i něco jiného?

Mám rád jazz, folklor nebo barokní hudbu. Když se mi něco nelíbí, vypnu to.

Takže třeba cédéčko Michala Davida u vás nenajdeme?

Pochopitelně. Jak říkám, mám rád hudbu (směje se). Popová hudba je založená na tom, že vás musí napoprvé zaujmout všemi možnými prostředky – rytmem, instrumentací, textem. Klasickou hudbu se člověk musí naučit poslouchat. Je na nás, abychom udělali klasickou hudbu populární.

Například jak?

Třeba právě tím, že festival, a hlavně akademii, otevíráme široké veřejnosti. Nehrajeme si na skupinu podivínů, kteří si něco týden kutají v zavřených školách. Chceme nalákat širokou veřejnost, aby s námi sdílela radost a poznání hudby. Absolutně se nechceme uzavírat.

Co byste poradil začínajícím hudebníkům?

K dobrému startu je potřeba být opravdu hluboce ponořen do toho, co děláte. Není dobré se neustále ohlížet napravo nalevo. Neohlížejte se ani na svět, který je celkem krutý k lidem, kteří chtějí vyniknout v jednom oboru. A hlavně se nesnažte za každou cenu něco uzmout, buďte trpěliví, nechte všemu čas a jděte si za svým cílem.