ZLÍN - Záplavy včera odpoledne postihly zlínskou městskou část Prštné. Po prudké bouři se pod vodou ocitlo více než padesát domů a několik menších firem.

Zaplavena byla pole i silnice, na kterých zůstala několikacentimetrová vrstva bláta. Nikdo z lidí nebyl naštěstí podle záchranářů zraněn. Hasiči však z valící se vody zachránili mladíka, kterého u silnice strhla přívalová vlna.

Původně všechno nasvědčovalo tomu, že se protrhla hráz jednoho z blízkých rybníků. Tato domněnka se ale nakonec s největší pravděpodobností nepotvrdí.

Systém rybníků v Prštném nevydržel nápor vody po vydatném dešti

„Silná průtrž způsobila, že rybníky nestačily vodu zachycovat a ta se postupně přelévala z jednoho do druhého,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Desítkám rodin voda zaplavila zejména sklepy a auta, v některých rodinách pronikla až do obytných místností.

„Bylo to hrozně rychlé. Když za mnou moje vnučka přišla s tím, že se to na nás valí, začali jsme rychle všechno zadělávat, ale vůbec jsme to nestihli. Najednou se přihrnulo obrovské množství vody. Nevěděli jsme, co máme dělat první. Zaplavilo nám to celou zahradu a část obydlí. Máme zatopený celý sklep a voda nám prosákla až do ložnice,“ svěřili se členové rodiny Kapuciánových.

Lidem z Prštného pomáhalo odčerpávat vodu z domů i sklepů deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů z celého Zlínska.

„Byly například povolány jednotky z Louk, Kostelce, Štípy. Bohužel bychom potřebovali více techniky, zejména plovoucí čerpadla,“ postěžoval si velitel místních hasičů Ladislav Lukašík.