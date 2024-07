Jde o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a týká se stavebního povolení na hlavní trasu dálnice. Zastavit práce ze dne na den ale není možné. Kdyby se narušil technologický proces, mohly by se poměrně rychle a hlavně nevratně poškodit.

„Neznamená to, že zahodíme lopaty a jdeme pryč,“ ujistil šéf Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje Karel Chudárek. „Třeba stavba mostu se nedá zastavit v každé z fází, mohl by se zkroutit a tím by dosud odvedená práce přišla vniveč.“

„Pracujeme striktně tam, kde to máme dovoleno,“ dodal mluvčí stavební společnosti Skanska Ondřej Šuch.

Na obnovení stavebního povolení silničáři pracují, momentálně sbírají odborná stanoviska úřadů či správců inženýrských sítí v okolí stavby, která už dříve měli v rukách. „Možná byla příliš stručná a něco v nich chybělo. Neumím to posoudit, nejsou to dokumenty, které bychom vydávali my,“ vysvětlil Chudárek. Za nedostatečně odůvodněná označil Nejvyšší správní soud stanoviska více než pěti úřadů. „Je to papírová válka, fakticky se nic moc nemění,“ reagoval Chudárek.

Termín dokončení platí, říká šéf silničářů

Aktivisté, kteří stavbu napadají, však opakovaně nacházejí podporu u soudů různých instancí. "Teď čekáme, jak budou vypořádány naše námitky ke dvaašedesáti objektům v hlavní trase dálnice, na kterou Nejvyšší správní soud zrušil stavební povolení. Jde nám o to, aby stavba a provoz dálnice měl nadstandardní parametry," uvedl Miroslav Patrik z organizace Děti Země.

Letos v lednu dosáhli také zrušení územního povolení na dvaadvacet různých objektů, jako jsou inženýrské sítě nebo retenční nádrže. "Stavební povolení na hlavní trasu je o tom, jestli bude dálnice dokončená a územní povolení k těmto dvaadvaceti stavbám řeší, jestli ji pak bude možné napojit na stávající komunikace," vysvětlil Patrik.

Silničáři tvrdí, že plánovaný termín dokončení mohou dodržet. „Věřím tomu, že termín se nemění a letos v prosinci se projedeme po dálnici od Hulína do Fryštáku,“ ujistil Chudárek.

Jde o necelých sedmnáct kilometrů dálnice, která odvede podstatnou část dopravy z měst a obcí na trase. Základní kámen položili v roce 2008, reálně se začalo stavět v roce 2021 a letos před koncem roku mělo být hotovo. Kdy se práce obnoví je nyní v rukách ministerstva dopravy, které rozhodne o stavebním povolení.

