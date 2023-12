Ani odvaha riskovat, která na začátku letošního jara nechyběla vedení Sklárny Květná 1794 na moravsko-slovenském pomezí, továrně dostatečně nepomohla k záchraně její ruční výroby skla. K 1. únoru už její zaměstnanci do práce nepřijdou, protože od toho měsíce jim začne platit výpověď.

Pec na solární energii zprovoznili ve sklárně | Video: Pavel Bohun

Nepomohlo ani to, že po šestinásobném navýšení ceny plynu začali v polovině letošního února tavit sklo v peci napájené energií ze slunce. Už vloni na podzim kvůli tomu ve sklárně pokryli střechu výrobní haly solárními panely a o pár týdnů později instalovali nabíjecí baterie. Ohlédněme se o devět měsíců zpět za marnou, ale úpornou snahou sklářů odolat energetické krizi.

„Samozřejmě, samotná energie ze solárů nepokryje sto procent spotřeby pece, ale máme spočítáno, že by to mělo být celoročně zhruba kolem 70 procent, tedy v zimě méně, v létě víc. Půjde ale o výraznou úsporu nákladů. Celková investice do pořízení solárních panelů, speciální pece a baterií činila 14 milionů korun a z toho dva miliony dělala eurodotace. Těch 12 milionů zaplatil majitel z vlastní kapsy,“ prozradil v březnu Deníku ředitel Sklárny Květná 1794 Marek Mikláš.

Nová pec podle jeho slov byla schopna zpracovávat 600 kilogramů skloviny. Velká pec na plyn, stojící jen několik metrů od ní, však zvládala tavit tři tuny skloviny.

„Je to sice velký nepoměr, ale výhoda pece na solární energii je mimo jiné ta, že bude mít velmi vysokou kvalitu skloviny, po níž je u řady zákazníků ve světě vysoká poptávka. Nyní jede ve zkušebním režimu, kdy její optimální chod ladíme a nastavujeme. Oproti té plynové peci v ní nebude docházet k žádné nákladné výměně šamotových pánví. Uvnitř totiž není šamot, ale kvalitnější vana ze zirkonu,“ upřesnil ředitel Mikláš.

Ten za výhodu nové pece považoval právě tavbu skla energií ze slunce.

„Jsme rádi, že se naše továrna v Bílých Karpatech nemusí považovat za znečisťovatele životního prostředí. Zákazníci na to slyší a s oblibou si dají do svého portfolia informaci, že u nás nakoupené sklo vzniká ekologicky,“ poznamenal Marek Mikláš v době, kdy s propouštěním nepočítal.

Největší přínos tavby skla prostřednictvím speciální pece napájené solární energií viděl majitel Sklárny Květná 1794 Lubor Cerva v úspoře nákladů na energii, v podpoře vlastní nezávislosti na dodávkách plynu a v očekávaná lepší kvality skloviny obsahující méně nečistot, protože materiál uvnitř pece – zirkon, má vydržet minimálně šest let a je podstatně tvrdší než pánve v hlavní plynové peci.

„Kromě výměny elektrických spirál uvnitř nové pece se s ní nemusí nic dělat. Jde o moderní způsob výroby s významně snadnější údržbou a provozem. Po šesti letech je třeba jen obměnit žáruvzdornou vyzdívku,“ naznačil Lubor Cerva ještě před tři čtvrtě rokem.

Podle jeho slov existují zákazníci z vyšší gastronomie, šéfkuchaři připravující každodenní tabuli v michelinských restauracích, kteří už čekají na dodávky špičkové kvality nápojového skla.

„Některým z nich vadí – pro laika neviditelné vady skla, tzv. vinta, což jsou šmouhy vznikající rozpouštěním pánví do skloviny. Někteří naši zákazníci čekají na to, až jim potvrdíme, že ony vinty ve skle už nejsou. A právě od nich máme jednoznačný příslib objednávek především vinných sklenic,“ uvedl tehdy Lubor Cerva.

V souvislosti s tím, že je nová pec na solární energii první vlaštovkou ve Sklárně Květná 1794, její majitel přiznal, že jeho představa je vyrábět sklo moderně.

„Jako v každé výrobě a takovémto provozu musíte expandovat a pokračovat dál. Pokud si myslíte, že to je alespoň trochu dobrá myšlenka, tak za tím musíte stoprocentně jít, což míním dělat. Teď to necháme zkušebně několik měsíců běžet, a pak se budeme rozhlížet kudy dál,“ dodal Lubor Cerva letos v březnu.