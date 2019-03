Každoročně se tam na komín v objektu Starého pivovaru vracejí čápi bílí.

Komín se však letos opravoval a nikdo si nebyl jistý, zda se práce stihnou dokončit ještě před jejich příletem.

Nakonec vše dobře dopadlo.

Ptáci, kteří se, podle slov místopředsedy Moravského ornitologického spolku (MOS) Jiřího Šafránka, každoročně vracívají z Afriky na přelomu března a dubna, si letos pospíšili. Do Holešova přiletěli již 21. března.

„Bylo to naštěstí den poté, co bylo hnízdo vráceno na opravený komín,“ oddechl si Šafránek, který nezapomenul poděkovat novému majiteli Starého pivovaru za to, že hnízdiště zachoval.