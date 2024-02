Budovu bývalé polikliniky v Kroměříži čekají změny. Práce by mohly začít letos

Dříve byla sídlem lékařů a několika soukromých firem. Posledních několik let však budova bývalé polikliniky na náměstí Míru v Kroměříži zeje prázdnotou. To by se ale brzy mohlo změnit. Současný vlastník totiž plánuje budovu rekonstruovat. Práce by mohly začít ještě letos.

Budova bývalé polikliniky na náměstí Míru v Kroměříži. | Video: Dominik Pohludka

Budovu bývalé polikliniky na náměstí Míru aktuálně vlastní společnost JTH Reality z Teplic. Objekt je v posledních letech nevyužitý a podle vyjádření vlastníka je zcela vyklizen a odpojen od všech energií. „Naším záměrem je budovu kompletně rekonstruovat na bytové prostory a poskytnout kvalitní bydlení v této lokalitě,“ sdělila za společnost JTH Group Radka Metz. Okolí Knihovny Kroměřížska čekají změny. Přibude zeleň, chodníky i parkování „Od okamžiku, kdy jsme objekt získali v dražbě, jeho zápisu práv do katastru nemovitostí (24.3.2022) a fyzického převzetí, jsme se věnovali přípravným pracím,“ dodala Metz. Zmíněné přípravné práce zahrnovaly vyklizení budovy, geodetické zaměření stávajícího stavu, zjištění a posouzení stávajících přípojek inženýrských sítí a další. „Tyto aktivity byly nezbytné pro zahájení procesu návrhu a plánování kvalitní a efektivní rekonstrukce,“ sdělila Radka Metz. Kroměřížská nemocnice letos začne s budováním plánované přístavby Jaký je aktuální stav? „Nyní jsme ve fázi přípravy studie a projektové dokumentace rekonstrukce,“ informovala Metz. Samotné stavební práce by mohly začít ještě v letošním roce. „Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny na podzim tohoto roku s plánovaným dokončením do března 2026,“ přiblížila Radka Metz. Jak se vám líbí? Kroměřížská radnice spustila modernizovaný web města V bývalé poliklinice mělo dříve sídlo téměř třicet ordinací a desítka různých odborností. Lékaři se před léty přesunuli do vedlejší novostavby. Plánů na přestavbu této budovy bylo v minulosti několik. Jeden z dřívějších vlastníků, společnost Domov Důstojnost, chtěl pětipatrový dům přestavět například na zařízení pro seniory. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: V Holešově vrcholila aukce cenného dříví. Padl tam nový český rekord Zdroj: Dominik Pohludka

