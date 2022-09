„Pokud se chcete stát policistou, dozvíte se, co musíte splňovat, jak probíhá přijímací řízení, co nabízíme a jaké jsou platové podmínky. Budete mít možnost vidět i techniku, výstroj a výzbroj, kterou policisté využívají. Po celou dobu bude přítomna personalistka, která bude odpovídat na Vaše dotazy,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Balášová s tím, že akce se uskuteční 13. září od 16 do 18 hodin na adrese Holešovská 757, Bystřice pod Hostýnem.