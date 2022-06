"Návštěvníci uvidí procesy za přímého provozu, prezentaci k historii a mohou si prohlédnout i vyráběné produkty," uvedla za společnost Anna Handlová s tím, že délka prohlídky je 120 až 150 minut a začíná v prostorách prodejny ve Vile Thonet. Na adrese: Přerovská 301, Bystřice pod Hostýnem, a to vždy v 9 a 11 hodin.

Cena je 50 korun za dospělého, 30 korun za dítě do 15 let. "Zájem o prohlídku je každoročně veliký. Přijíždí k nám lidé ze všech koutů Česka. Počet míst v každé skupině je však kapacitně omezen, proto je nutná rezervace," dodala Handlová.

Legenda jménem Josef Macek

Obdivovatelé ohýbaného nábytku mohou zajít také na Výstavu ohýbaného nábytku Josefa Macka v zámku v Bystřici pod Hostýnem. Otevřena je od úterý do neděle v časech od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Josef Macek (23. října 1942 až 19. dubna 2016) pracoval v TONu jako návrhář téměř čtyři desetiletí. Jeho dílo je nebývale rozsáhlé, návrhy překvapivě různorodé. Vedle tvarově kultivovaných modelů oceněných mnoha významnými prémiemi jsou zajímavé inovativní vzory založené na obměně jednotlivých dílů. Vedle modelů vyráběných ve velkých počtech kusů se objevují na zakázku navržené židle či křesla a prototypy unikátního tvarového řešení.

Nejvyššího ocenění se Mackovým židlím dostalo cenami Nejlepší výrobek Ministerstva průmyslu v roce 1987 a 1988, Nejlepší výrobek Nábytkářského průmyslu let 1984, 1985, 1987 a 1988, Zlatá medaile Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží Brno 1987 a Česká židle v roce 1995.