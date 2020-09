I přes veškerou snahu zavést účinná opatření proti šíření nového typu koronaviru se na Kroměřížsku počet aktuálně nemocných COVIDEM-19 vyšplhal na 193. K páteční 9. hodině ranní bylo jen v Podhostýnsku zaznamenáno už 119 nyní covid – pozitivních pacientů. Z toho 82 je jich v Bystřici pod Hostýnem.

Nákaza se dostala také na Svatý Hostýn. Tamní kněží, řeholní sestry i laičtí pracovníci tak nadále zůstávají v karanténě. Věřící však o mše nepřijdou. Celebrovat je o víkendu budou hostující kněží.

„Snažíme se bránit zdraví našich občanů seč to jde. Také obyvatelé přistupují k nařízením velmi zodpovědně. Na místech, kde je to nutné, jsem neviděl jediného člověka, který by neměl roušku,“ chválí občany Bystřice tamní starosta Zdeněk Pánek. Válku proti novému typu koronaviru však město zatím prohrává.

Vydezinfikují i dětské hřiště

Na bystřický úřad se smí jen po předchozím objednání. Radnice ruší další a další akce v uzavřených prostorách. Naopak venkovní prostory začaly dezinfikovat tamní Technické služby.

„V pondělí budeme řešit, s jakou četností dezinfekci opakovat. Zřejmě do těchto prostor zahrneme také dětská hřiště,“ řekl Pánek.

Právě školská zařízení trpí nejvíce. Zasaženy jsou již obě tamní základní školy.

Ke čtyřem uzavřeným třídám na ZŠ T. G. Masaryka se již přidala také jedna třída ZŠ Bratrství. Uzavřena je mateřská škola Radost. Virus se prokázal u další zaměstnankyně Centra pro seniory Zahrada.

Dlouhé čekání na výsledky

Další desítky lidí byly odeslány na testy. Než se dozví, zda trpí onemocněním COVID-19, musí zůstat v karanténě. Mnozí z takto „uvězněných“ si stěžují, že na výsledky odběrů čekají neúměrně dlouho.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS) prosí testované o trpělivost. „Jsme plně zaměstnání nastalou nepříznivou situací. Vše, co není důležité, odsunujeme. Pracujeme od rána až do noci. Prosíme i lidi o pochopení a trpělivost,“ vzkázala ředitelka KHS Eva Sedláčková.

Koronavirový příběh

„Do karantény šla rodina kvůli mně. Přijel jsem jednoho dne domů s horečkou. Lékař mě na druhý den poslal na odběry,“ líčí svůj zážitek Roman Hanák. „Den po odběrech mi volali lidé z hygieny, že jsem pozitivní a musím zůstat v karanténě. Taky mě strašně dlouho přes telefon zpovídali. Ptali se hlavně na lidi, s kterými jsem byl ve styku,“ pokračuje Roman Hanák. Mezi ně samozřejmě patřila také manželka a dcera. „ Nemohla jsem najednou do práce, dceru jsem musela omluvit ve škole a jeli jsme na testy,“ pokračuje ve vyprávění Jana Hanáková.

Nyní čekají na výsledky kontrolních odběrů. Doufají, že pak budou mít snad celou záležitost s nemocí COVID-19 za sebou. „Nepociťujeme žádné příznaky,“ říkají s nadějí v negativní výsledky ze stěrů. „Odběry? Sice to není nic příjemného, ale dá se to přežít,“ povzbuzuje ty, které odběry teprve čekají, dospívající dcera manželů Hanákových Romana.

ORP Pozitivně testovaní Vyléčení Nemocní

ORP Bystřice pod Hostýnem 132 119

ORP Holešov 37 24

ORP Kroměříž 105 50

ORP Luhačovice 46 15

ORP Otrokovice 104 38

ORP Rožnov pod Radhoštěm 38 8

ORP Uherské Hradiště 422 239

ORP Uherský Brod 251 74

ORP Valašské Klobouky 32 11

ORP Valašské Meziříčí 37 17

ORP Vizovice 42 15

ORP Vsetín 61 20

ORP Zlín 234 117

Celkem kraj 1541 747

data k 18.9.2020, 9.00 hodin

ORP – obce s rozšířenou působností

zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje