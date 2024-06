Hotel Podhoran v Bystřici pod Hostýnem znovu budí vášně. Radnice jej před sedmi lety koupila, aby zastavila obchod s chudobou, který v něm bujel. Nedokáže ale budovu využít.

Levnější varianta přestavby by vyšla na 160 milionů korun, dražší ještě o sto tisíc víc. To je pro město velikosti Bystřice pod Hostýnem zásadní problém, kvůli kterému nyní nabízí hotel Podhoran k prodeji. Sedm let poté co ho jiné vedení města, po bouřlivém vývoji situace, koupilo.

„Musím objektivně přiznat, že to tehdy vyřešilo situaci, to ano. Ale je to danajský dar,“ říká starosta Bystřice Zdeněk Rolinc.

Připomněl tak éru, kdy hotel sloužil jako ubytovna pro sociálně nepřizpůsobivé. Jeho majitel profitoval ze štědrých sociálních dávek, které klienti hotelu inkasovali od státu, a tlačil na město aby budovu odkoupilo.

Lesk a bída bystřického Podhoranu, budoucnost nejistá

Dohodu nakonec uzavřeli v roce 2017. Od té doby je hotel nevyužitý, i když konkrétní plány existují. Protože těsně sousedí s budovou radnice, nabízí se sestěhovat sem dvě detašovaná pracoviště. Místo by bylo i pro městskou knihovnu či byty.

Jenomže kdyby se do rekonstrukce pustilo samo město, zadlužilo by se na řadu let. „Bavit se musíme i o úrocích, takže na splátky bychom dávali zhruba třetinu investičního rozpočtu nějakých patnáct možná dvacet let,“ vysvětluje starosta. „Původní plány jsou možná rozumné, ale nedají se ufinancovat.“

Město by financování zvládlo, míní exstarosta

Jeho předchůdce Zdeněk Pánek, který stál za koupí Podhoranu, však oponuje. „Město není zadlužené, předávali jsme ho se zhruba devadesáti miliony na účtu a navíc má značný majetek, jehož prodejem by bylo možné dluh snížit,“ tvrdí Pánek. „Řešení existují. Ale pouštět z ruky budovu vedle radnice a ztrácet nad ní kontrolu, to rozumné řešení není,“ dodává.

Podhoran tak znovu rozděluje lidi v Bystřici na dva tábory. Zatímco před lety se přeli o to, zda hotel koupit, teď se neshodnou, zda jej prodat. Jisté však je, že bez oprav není budova využitelná, a postupně chátrá.

Z veřejné soutěže vzešel jediný zájemce o koupit, developerská společnost JTH Teplice. V nejbližší době má mít radnice k dispozici předběžný návrh smlouvy, o které by zastupitelé mohli jednat v září.

V Bystřici pod Hostýnem po letech schválili odkoupení problémového hotelu Podhoran

V tuto chvíli je představa taková, že ve sklepení Podhoranu vznikne podzemní garáž, v přízemí restaurace s venkovní zahrádkou směrem do náměstí. Jedno patro si úřad pronajme a sestěhuje do něj kanceláře a ve druhém patře vzniknou byty. „Je to ale jen předběžný plán, může se měnit a vyvíjet,“ upozornil Rolinc.

Reakci developera se zatím redakci nepodařilo získat.

