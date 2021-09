„Je to z důvodu dlouhodobé nedostatečné investiční činnosti,“ uvedla tisková mluvčí KNTB Renáta Večerková.

Kraj přesto plánuje do stávající budovy jen do konce letošního roku investovat 40 milionů korun. Důvodem je skutečnost, že budova interny má být ještě několik příštích let v provozu. K tomu, aby v Baťovce stál moderní vnitroblok, kde by se mimo jiné přestěhovalo i interní oddělení, vede totiž ještě množství kroků.

Mezi ty patří například zbourání stávající prádelny, na jejímž místě má nový pavilon vyrůst. Bourání vyjde na několik milionů korun a hradit ji bude nemocnice ze svého rozpočtu.

„Celkově má na investiční akce KNTB pro letošní rok vyhrazených 250 milionů korun. Z tohoto rozpočtu bude hrazena demolice prádelny, investice do údržby a oprav budovy staré interny a další,“ uvedla mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Podle hejtmanství bude výstavba centrálního objektu společnou investicí kraje a nemocnice. V jakém poměru se však budou kraj a akciová společnost na investici podílet, bude rozhodnuto až na základě studií, které částku zpřesní. Podle vedení kraje bude směrodatné i to, jaká bude ekonomická situace kraje a nemocnice.

Na stav budovy upozornila už studie před třinácti lety

Již generel z roku 2008 počítal s tím, že nový centrální pavilon bude stát na místě staré prádelny. Z aktualizované verze této studie nyní vychází i kraj.

cDíky aktualizaci máme prostor na další plány a vše bude v souladu s normami a požadavky dnešní doby,“ upřesnil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Právě třináct let starý generel poukazoval již v době svého vzniku na nevyhovující standard budovy číslo 25, tedy zlínské interny.

Termín? Nejasný

A jaké budou nejbližší kroky za vyšším standardem v novém centrálním pavilonu? Podle slov mluvčí Soni Ličkové plánuje kraj v následujících týdnech vyhlásit veřejnou soutěž na projektanta. Do konce letošního roku pak má jít k zemi zmiňovaná bývalá prádelna.

Podle tiskové mluvčí nemocnice Renáty Večerkové je předpokládaný termín zahájení stavby centrálního pavilonu podzim 2022, respektive jaro 2023.

„V tuto chvíli to nelze přesně předvídat. Jde o předpokládaný termín,“ zdůraznila mluvčí KNTB.

Vedení kraje i nemocnice tak mají v tuto chvíli jasno jen s termínem, kdy se začne s demolicí prádelny.

„Do konce roku se počítá s demolicí staré prádelny. Debata o demolici budovy interny je zatím předčasná. Internu letos čekají opravy v předpokládané výši 40 milionů korun. Budova je zanedbaná; je nutné do ní investovat a udržovat ji životaschopnou do té doby, než bude postaven nový centrální objekt,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Připomněl, že kraj může o osudu interny rozhodnout až ve chvíli, kdy bude postaven nový centrální pavilon.

Holiš: Krok předchozího hejtmanství mě bolí

„Kdyby předchozímu vedení kraje nepropadlo v roce 2016 stavební povolení na výstavbu nové budovy interny (vystavené v roce 2011 – pozn. red.), mohli bychom mít novou internu rozestavěnou a 60 procent potřebných financí čerpat z dotací. Tohle mě jako hejtmana kraje bolí. Začínáme bohužel znovu a ve chvíli, kdy je všechno složitější a nákladnější. Je to škoda,“ komentoval současný stav hejtman Holiš.

Narážel tak na plány bývalého vedení kraje opustit výstavbu nového pavilonu v areálu KNTB a postavit zcela novou nemocnici ve Zlíně – Malenovicích.

Původní odhady kraje pro stavbu nového centrálního pavilonu v areálu nemocnice z roku 2008 byly okolo jedné a půl miliardy korun. Dnes je tato částka o téměř sto procent vyšší.

„Ceny stavebních prací výrazně vzrostly. V hrubých odhadech se tedy bavíme o nákladech v řádech dvou až tří miliard korun. Je to bezpečná investice, kterou si Zlínský kraj a jeho akciová společnost, tedy Nemocnice T. Bati může dovolit,“ vysvětlil hejtman.