Všechny leží na Východ od Kroměříže. Zatímco první dvě jsou v mikroregionu Holešovska, třetí má nejblíže k Bystřici pod Hostýnem.

Spalte vtve, ukliďte za humny

Z celé České republiky se do 25. ročníku přihlásilo na 206 obcí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (MMR) Veronika Vároši uvedla, že letos se může oceněný těšit také na finanční dar.

„Vítěz letošního ročníku získá mimo samotného titulu Vesnice roku 2019 i peněžní odměnu ve výši 2,6 milionu korun. A jako třešničku na dortu také vůz Škoda SCALA,“ řekla Vároši.

Nejvíce zájemců je z Jihočeského kraje, a to 25, naopak nejméně, celkem pět, z kraje Moravskoslezského. V tomto a následujícím měsíci navštíví krajské hodnotitelské komise všechny obce.

Obec Rymice nechce nic nechat náhodě a prosí obyvatele, aby se snažili vesnici co nejvíce zkrášlit.

„Prosíme občany, aby před návštěvou komise pomohli s úklidem veřejného prostranství kolem svých rodinných domů. Rovněž žádáme občany, aby uklidili veřejné prostranství za zahradami a za humny, to jest spálili větve, odvezli různé hromádky, trávy a odpadků,“ píše se na webu obce.

Starosta obce Martin Bartík míní, že šance na vítězství existuje, ale zatím si raději nic nepřipouští.

„Nepřemýšleli jsme zatím nad tím, že bychom uspěli,“ prozradil Bartík.

Naposledy se Rymice přihlásili do soutěže před osmi lety.

„Myslím, že za posledních osm let se udělalo mnoho práce. Jednotlivé spolky v obci fungují. Snaha a píle je navenek viditelná,“ dodal starosta Martin Bartík. Vedení obce zatím neví, jak by s odměnou naložilo.

Soutěž jako zpětná vazba

Jasné představy o tom, kam by měly směřovat finanční prostředky v jakékoliv formě, má starostka Přílep Ivana Sehnalová.

„Prioritou je pro nás v současnosti oprava místního zámku. V současnosti máme například malé prostory pro knihovnu, kterou bychom do budoucna do zámku chtěli přesunout. Stejně tak společenský sál,“ přiblížila plány starostka.

Jako hlavní devizu vesnice o 976 obyvatelích vidí starostka velmi bohaté společenské dění.

„Snažíme se zdejší lidi podporovat. Občané samotní by si vítězství zasloužili. Jako takovou odměnu za to, co pro obec dělají,“ dodala Ivana Sehnalová.

Naopak starostka Vítonic Ladislava Hradilíková vidí v soutěži jakýsi způsob zpětné vazby pro vedení vesnice.

„Nemáme příliš vidinu vítězství. Rozhodnutí komise a účast beru spíše jako zhodnocení naší práce. Toho, co se povedlo, kde jsou mezery. Taková zpětná vazba zvenčí,“ vysvětlila pohnutky, které vedly Vítonice k podání přihlášky starostka.

„Samozřejmě by bylo hezké kdybychom uspěli. Ale raději s tím dopředu nepočítáme,“ nechala se slyšet starostka.

Doplňme, že Vítonice v roce 2017 získali takzvanou modrou stuhu v soutěži Vesnice roku 2017 a díky tomu získali také příspěvek na opravu místního kulturního domu.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Veronika Vároši z MMR zve na vyhlášení do Luhačovic. „Nositel titulu bude vyhlášen 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích,“ doplnila Vároši.

RYMICE

V současné době má 605 obyvatel. První zmínka o obci pochází z roku 1353 v souvislosti se Závišem z Dobrotic. V následujících staletích měnily Rymice často majitele. Mezi nejznámější majitele patřil Albrecht z Valdštejna.

V obci se nacházejí dobrovolní hasiči, myslivci či spolek chovatelů. V obci je skanzen – areál lidových staveb a dřevěný větrný mlýn.

Zdroj: obec Rymice

VÍTONICE

V současné době mají 413 obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1381, pořízená v zemských deskách olomouckých.

Mezi majitele obce patřil rod Šternberků a Žerotínů.

V roce 1642 Švédové skoro celou obec vypálili a vyplenili. Byla to pohroma, kterou vesnice nikdy předtím ani potom nezažila.

Ve Vítonicích působí dobrovolní hasiči, myslivci, Český zahrádkářský svaz, Motoklub Vítonice.

Zdroj: obec Vítonice

PŘÍLEPY

V současné době mají 973 obyvatel.

První písemná zmínka pochází z roku 1272. Mezi nejznámější pamětihodnosti patří zdejší zámek, který byl v době totality přeměněn na porodnici. Na svět zde přišly tisíce dětí z celého okolí. V současnosti je vyhlášená sbírka na rekonstrukci zámku.

V obci působí dobrovolní hasiči, Tělovýchovná Jednota, myslivci, zahrádkáři, Spolek Přílepy – náš domov, Spolek recesistů Přílep.

Zdroj: obec Přílepy