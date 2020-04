Důvodem jsou zdravotnická opatření, kdy reálně hrozí, že přetrvá zákaz pořádání hromadných akcí.A pokud ne, mohou zase zůstat zavřené hranice, což komplikuje uskutečnění akcí se zahraniční účastí.

Deník zjišťoval, jak sek dané situaci staví sami pořadatelé.

Holešovská Regata

19. až 20.6. v Holešově

O co lze přijít? Jubilejní 10. ročník akce. Na programu jsou mimo další No Name, Marek Ztracený či Anna K.

Co říká hlavní organizátor Michal Žáček z agentury Velryba? „Máme zpracovány dvě varianty: uskutečnění v plánovaném termínu, nebo přeložení na pozdější období v tomto roce. Finální rozhodnutí učiníme o Velikonocích. Děkujeme našim fanouškům i majitelům zakoupených vstupenek za trpělivost a podporu. Situace je nelehká. Věříme, že se letos se všemi v zahradách Zámku Holešov potkáme. Pevné zdraví všem!“

Trnkobraní

14. až 15.8. ve Vizovicích

O co lze přijít? Věhlasný festival, na kterém mají vystoupit Chinaski, Tomáš Klus, Desmod, Mirai a chybět samozřejmě nesmí soutěž v pojídání švestkových knedlíků

Co říká Michal Šestákz agentury Nedomysleno? „Vizovické Trnkobraní startuje za čtyři a půl měsíce. Takže věříme, že se do té doby všechno urovná a festival proběhne v plánovaném termínu. I tak máme nachystaný i jeden rezervní termín na září. Za více než padesát let historie Vizovického Trnkobraní se akce neuskutečnila jen jednou a to v roce 1968, když přijely sovětské tanky. Myslíme, že taková pohroma nám snad nyní nehrozí.“

Masters of Rock

9. až 12. 7 ve Vizovicích

O co lze přijít? Letošní ročník je považován fanoušky za jeden z nejlepších v historii. Mimo jiné měla přijet legenda tvrdé muziky Judas Priest

Co říká hlavní organizátor Jiří Daron z agentury Pragokoncert? „Pracujeme na přípravách a věříme, že se festival uskuteční v naplánovaném termínu. Pokud by to situace neumožnila, uděláme maximum pro zachování skvělé sestavy na červenec 2021.“

Spartan Race

6. 6. v Kroměříži

O co lze přijít? Jedinečný závod svého druhu. Očekává se návštěvnost až 20 tisíc lidí. Z toho závodníků by mělo být kolem 6 tisíc. Velmi fyzicky náročný závod plný překážek od přelézání zdí po boření se v blátě

Co říká Race Director Czech Republic Michal Kúkola?

„Řídíme se nařízením vlády, takže nemohu nyní odpovědět na dotaz, zda se závod uskuteční v daném termínu. Uvidíme, jaké bude vyjádření vlády na konci dubna a podle toho se zařídíme. Naším cílem je závod uspořádat – i v jiný termín.“

Bystřice žije!

5. až 7.6. v Bystřici pod Hostýnem

O co lze přijít? Vystoupit by měl například Vašo Patejdl, Janek Ledecký, Mňága a Žďorp, Milan Peroutka. V neděli se měl uskutečnit běh Bystřicí. Vstup na celou akci je zdarma.

Co říká starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek? „Sledujeme situaci ohledně jednotlivých nařízení vlády a jsme v kontaktu s Agenturou Velryba, která pro nás akci připravuje. Zatím to vidím na zrušení akce, ale vyčkáváme.“

Vybarvený běh

13. 6. v Kroměříži

O co lze přijít? Úkolem běžců je v průběhu absolvování trati nanést na sebe i „kolemběžící“ co nejvíce barev. Nezávodí se, neměří se čas.

Co říká za organizátory mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek? „Sledujeme vývoj pandemie, budeme na něj včas reagovat. Pokud to situace jen trochu dovolí, budeme chtít, aby se Vybarvený běh i letos uskutečnil. Máme naplánovaný náhradní termín.“

Starý dobrý western

7. až 9. srpna v BystřičCE

O co lze přijít? Na 22. ročníku má vystoupit Věra Martinová, Nezmaři, Žalman & spol., Hop Trop, Schovanky, Paběrky Marko Čermáka, Cover Band – Pocta Waldemaru Matuškovi, a mnoho dalších

Co říká členka pořadatelského týmu Petra Vaňková? „Letošní ročník jsme neodepsali, v jeho uskutečnění věříme. Jen přípravy jsme rozvolnili. Dramaturgie akce je téměř hotová. Určili jsme si květnový termín pro prvotní rozhodnutí a nejpozději 1. června chceme dát informaci veřejnosti. Pokud by došlo ke zrušení, budeme se snažit dramaturgii přesunout do roku 2021, kdy by termín konání připadl na 6. až 8. 8. 2021.“

Ondrášova valaška

6. a 7. června v Rožnově pod Radhoštěm

O co lze přijít? Mimo jiné o komponovaný pořad profesionálního uměleckého souboru Ondráš či vystoupení legendárního slovenského souboru Sľuk

Co říká dramaturg festivalu Tomáš Gross? „Rozhoduje se o přesunutí na září. Důvodem je nejasnost kolem uvolnění karantény i skutečnost, že prozatím jsou zavřené hranice a náš program je kromě vystoupení VUS Ondráš postavený na celovečerním galaprogramu Sľuku z Bratislavy a programu Bez bab, který je také složen z převážně slovenských účinkujících. Přípravy tedy pokračují, ale počítáme s tím, že festival proběhne v září.“

38. Valašský špalíček

25. až 27. června ve Valašském Meziříčí

O co lze přijít? The Blues Band (UK), Václav Neckář & Bacily, DeadBeatz (AT), Peter Lipa Band (SK), Cadillac Orchestra & Pavel Sedláček, Viktor Sodoma, Jiří Šlupka Svěrák a mnozí další

Co říká dramaturg festivalu Karel Prokeš? „Ve sféře odhadů nabízejí se čtyři možnosti: budeme-li všichni ukáznění a obětaví, Valašský špalíček nabídne mezinárodní program, nebo proběhne s účastí českých a slovenských kapel, nebo bude přehlídkou jen českých umělců, nebo nebude vůbec.

Situace, s níž nikdo nemá zkušenost je nepřehledně složitá a na její konec nikdo nevidí. Když to shrnu, pracujeme na organizačním a produkčním zajištění i na propagaci připraveného programu. Máme nachystány i nouzové varianty. Pokud akci nebude možné realizovat ve dnech 25. – 27. června, proběhne 38. ročník festivalu až v červnu 2021. Hlavní programy letošního festivalu jsme si předběžně rezervovali i na termín v následujícím roce.

Slovácké léto

3. až 12. 7. v Uherském Hradišti

O co lze přijít? Na třináctém ročníku mají vystoupit známé kapely jako Fleret, Argema či UDG. Pořadatelé slibují také řadu mladých objevů a oblíbených lokálních kapel

Co říká zakladatel festivalu Marek Pochylý? „ Pořádání hromadných akcí má v tuto chvíli velmi nejasnou budoucnost. A tak ani my nedokážeme říct, zda se Slovácké léto 2020 uskuteční. Ve hře je zkrácená verze festivalu v jiném letošním termínu, o přesunu v plném rozsahu však neuvažujeme. Byla by zastoupena sportovní i kulturní část. Jinak už bychom těžko mohli hovořit o Slováckém létě.“

46. Letní filmová škola Uherské Hradiště

24. 7. až 2. 8.

O co lze přijít? Dvě stě filmů, ze kterých si vybere každý. Filmové poklady i novinky, alternativa i kvalitní mainstream

Co říká mluvčí Letní filmové školy Libor Galia? „Věříme, že se v létě v Hradišti potkáme. Jsme v tom společně. Rozhodnutí, jakou bude mít LFŠ podobu, přijde nejpozději v květnu. Pracujeme na několika variantách. Jakmile se trošku rozjasní, spustí se i akreditace.“

ZLÍN FILM FESTIVAL

Již přesunut na termín 4. až 10. září

O akci: Šedesátý ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež

Co říká šéf festivalu Čestmír Vančura? „Namísto konce školního roku plánujeme přivítat s dětmi jeho začátek. S akcí jinak spojený půlmaraton se uskuteční mimo standardní rámec festivalu, a to v sobotu 12. září.

