Bruslit se na Kroměřížsku bude u zámku i na hřištích

Bruslení patří odpradávna k oblíbeným zimním radovánkám – a v posledních letech se stává možná ještě oblíbenějším také na Kroměřížsku. Kde si mohou lidé v regionu užít odpoledne na ledové ploše?

Ilustrační foto.Foto: Jiří Kopáč

V rámci Adventu na radnici zajišťuje ledovou plochu kroměřížská radnice. „Provozní náklady jsou nulové, jelikož se jedná o umělé kluziště. Od majitele má radnice zapůjčený i stroj na úklid. Umělému povrchu navíc nevadí ani nepřízeň počasí, déšť ale lidi od bruslení samozřejmě odradí,“ zmínil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Vstup na ledovou plochu v prostorách radničního dvora je zdarma, lidé si ale musí přinést své nabroušené brusle – na místě si je totiž nepůjčí ani nenabrousí. Zato se ale mohou občerstvit v několika stáncích s nejrůznějším sortimentem, ty jsou také součástí adventní akce.

Další možností, jak si v Kroměříži zabruslit, je zimní stadion. Bruslení pro veřejnost tam pořádají zejména o víkendu, vstupné činí deset až třicet korun za osobu.

Letos v lednu přišli s možností bruslení také v Holešově: a to rovnou v zámecké zahradě. Vedení města s jeho znovuzřízením počítá. Minulou zimu si tam přišly zabruslit přes tři tisíce lidí. „Je to v krásných přírodních sceneriích, hned za vámi je zámek, a když k tomu ještě svítilo slunce, je to nádherný pohled,“ konstatoval jednatel holešovských technických služeb, které loni kluziště provozovaly.

Náklady na kluziště v zámecké zahradě byly loni asi jeden a půl milionu korun: dle jeho slov by to však bylo letos méně, jelikož město už má techniku, kterou muselo loni kvůli bruslení pořizovat. Vstupné by mělo i letos zůstat 20 korun.

Přírodní kluziště zajišťuje už roky hulínská radnice. „Když se ukáže, že by mělo delší dobu mrznout, zastříkáme hřiště ve sportovním areálu. Jelikož k tomu využíváme vodu ze studny, není to ani nijak finančně náročné, náklady se pohybují v řádu tisíců korun. Lidem to pak také nabízíme zdarma,“ popsal starosta Hulína Roman Hoza.

V Chropyni zatím jako velké kluziště pravidelně slouží tamní zámecký rybník. O pořízení kluziště však uvažují. „Máme tu iniciativu hokejového oddílu, který by se sborem dobrovolných hasičů chtěl nechat zastříkat bývalé házenkářské hřiště vedle místní sokolovny,“ naznačila starostka Věra Sigmundová.

Už podruhé by se mělo v kluziště přeměnit i kvasické oranžové hřiště. Toho se lidé dočkají možná ještě letos. „Jak bude týden čtrnáct dní dost pod nulou, tak to hasiči nastříkají,“ potvrdil starosta Kvasic Lubomír Musil.

Poprvé by mohlo kluziště vzniknout také v Bařicích- -Velkých Těšanech, a to na volnočasovém hřišti. „Určitě to budeme chtít zkusit, ale musí být prvně mráz,“ podotkla starostka Věra Halamová.