Bruslit se bude i letos, v Holešově už chystají kluziště

Dobrá zpráva pro všechny, kterým se líbilo loňské veřejné bruslení v Holešově: tamní zastupitelé se rozhodli i letos zprovoznit mobilní kluziště v zámecké zahradě. Oproti loňsku se ale bude bruslit jen dva měsíce.

Pracovníci holešovských technických služeb už připravují terén i zázemí pro veřejné kluziště v zámecké zahradě: jeho provoz po loňské úspěšně premiéře schválili i letos, začíná ve středu 10. ledna.Foto: MÚ Holešov

„Led v březnu nebyl už tak kvalitní a s prvními jarními náznaky to pak už láká lidi spíš do přírody,“ míní starosta Rudolf Seifert.

Provoz plochy o rozměrech 15 x 30 metrů začne už tuto středu 10. ledna v 16 hodin.

„Krátký doprovodný program zajistí Středisko volného času TyMy a kluziště budou opět moci využívat školy, družiny, hokejisté i široká veřejnost,“ dodala mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

Pracovníci holešovských technických služeb už nyní připravují terén i zázemí pro kluziště, s přípravami ale mohli začít až po tradičním novoročním ohňostroji, aby na něj lidem umožnili přístup.

V režimu zahájení provozu bude kluziště otevřeno každý pracovní den od 12 hodin, v pondělí, středu a pátek se kluziště uzavře vždy ve 20 a v úterý a čtvrtek pak v 18 hodin.

„Víkendové bruslení bude rozděleno vždy do dvou bloků, mezi kterými bude hodina věnována úpravě ledové plochy,“ dodala mluvčí radnice.

Bruslení bude možné od 10 do 14 a pak od 15 do 20 hodin. Bude k dispozici školním skupinám i veřejnosti a díky osvětlení bude provoz možný až do večera, kdy veřejnost v úterý a čtvrtky od 19 do 21 hodin vystřídají hokejisté.

„Kvůli značnému zájmu bude pronájem kluziště pro hokejová utkání možný také v soboty a neděle od 8 do 10 hodin. Dopolední pronájmy v pracovních dnech budou umožněny po předchozí domluvě s Technickými službami,“ upozornila Hana Helsnerová.

Děti do 6 let mohou bruslit zdarma, studenti do 18 let a senioři za 20 Kč a dospělí zaplatí 40 Kč. Za hodinový pronájem kluziště pro hokej bude účtována částka 500 Kč. V provozní době kluziště budou v provozu také toalety ve správní budově. (hed)