„Chtěla jsem se osvalit, dát tělu tvar a hlavně se naučit se sebou pracovat. Zjistit, co všechno tělo dokáže,“ popisuje Diana Timčák.

„Začínala jsem šest let zpátky, u kruhových tréninků, tabat. Naplno mě k tomu přivedl dnes už bývalý manžel. Vždycky jsem chtěla sportovat a srdce mě táhlo spíše k železu,“ popisuje začátky ve fitness Diana.

„Bikini fitness je odnož kulturistiky, kdy ženy ještě nejsou tak vyrýsované. Vlastně je to něžnější verze,“ říká Diana Timčák.

Trénik Diany Timčák: Zdroj: Iva Nedavašková

Posilování se naplno začala věnovat těsně po druhém porodu.

„V květnu 2020 jsem porodila dceru Šarlotku a v srpnu jsem začala trénovat. Po porodu jsem měla 30 kilogramů navíc, a tak jsem začala běhat a upravila jsem stravu. Váha šla dolů a já se pustila do spolupráce s trenérem Petrem Mackem,“ popisuje úspěšná sportovkyně.

A protože to šlo dobře, začala přemýšlet o závodech Bikini fitness.

„Jsem sice strašlivě stydlivá a mám problém s vystupováním na pódiu, ale zároveň si ráda kladu cíle a sama sebe překonávám,“ vysvětluje s úsměvem.

Zhruba tři čtvrtě roku po prvních trénincích stála na soutěžním pódiu.

Začátky se dvěma dětmi byly náročné.

„Nechtěla jsem chodit cvičit na úkor času stráveného s nimi, ale bývalý manžel mi byl velkou oporou a vlastně jsme se doma střídali. On měl přes den lekce ve fitku a když se vrátil, nastupovala jsem do fitka já,“ říká Diana.

Odměna po náročném dni s dětmi

Cvičení pro ni bylo za odměnu, po celém dni stráveném povinnostmi ženy na mateřské dovolené.

„Bylo to náročné, ne že ne. Ale kdo chce, vždycky si cestu najde,“ usmívá se mistryně fitness. Jak dodává, bez podpory rodiny, dětí a trenéra by ovšem to nešlo.

Diana Timčák začínala trénovat třikrát týdně, těsně před závody už trávila v posilovně pět dnů v týdnu. Musela upravit stravu, později vyřadit pečivo, mléčné výrobky a přidat bílkoviny. Jak přiznává, ke konci už jí kuřecí maso a rýže lezly doslova krkem.

Největší krizi měla Diana právě před mistrovstvím světa, které se konalo jen krátce po pohárové soutěži ve fitness.

„Už před závody v Kutné Hoře jsem byla hrozně vysílená, chodila jsem na tréninky s nechutí, byla jsem přetrénovaná, psychicky unavená. Na závodech jsem se ale umístila moc dobře, získala dvě první místa, titul absolutní vítězky i profi kartu. A také nominaci na mistrovství světa. Na jednu stranu jsem měla ohromnou radost, na druhou stranu to byl šok, že maraton tréninků nekončí a že se musím připravit během tří týdnů na vrchol sezony,“ popisuje.

Tělo i hlava si řekly dost. Navzdory nutnosti přípravy, si dala Diana téměř týden pauzu.

„Měla jsem k posilovně úplný odpor. Nemohla jsem tam ani vkročit. Nechtěla jsem se ale vzdát těsně před cílem. Z posledních sil jsem se vyburcovala, změnila prostředí a najednou se to zlomilo,“ uzavírá Diana Timčák.

Čtrnáct dnů před mistrovstvím začala znovu trénovat a výsledek se dostavil. Titul mistryně světa.