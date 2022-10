Kromě mnoha let v zastupitelstvu Mohelnice na Olomoucku, kam se dostala v barvách ČSSD, si vyzkoušela také práci ve Sněmovně. Tam se dostala po úmrtí sociálnědemokratického ministra kultury Pavla Dostála v roce 2005. V té době už však nebyla členkou sociální demokracie. Poslankyní byla necelý rok.

V roce 2008 se pak Hamplová pokoušela poprvé prorazit do Senátu. V Olomouci, kde tehdy kandidovala, však získala 7,69 procenta hlasů, což nakonec stačilo jen na čtvrté místo.

Od dubna 2013 do dubna 2014 byla Zwyrtek Hamplová starostkou Mohelnice. Zastupitelský post obhájila i v roce 2014, tehdy jako členka a lídryně Nezávislých. Na ustavujícím zasedání v listopadu 2014 však odmítla složit slib zastupitelky. Nahradila ji proto její stranická kolegyně Dagmar Tkáčová.

Advokátka a právník roku 2019

V roce 2017 se Hamplová společně se senátory ohradila proti novele Zákona o střetu zájmů. Domáhali se zrušení části zákona, který ukládá představitelům samospráv povinnost zveřejňovat na internetu kompletní majetková přiznání, k nimž by měl mít kdokoli anonymní přístup.

„Tento zákon může sloužit k šikaně určité části obyvatel, volně dostupné informace pak kriminálním živlům k vydírání či vyhrožování představitelům místních samospráv,“ uvedla tehdy Hamplová, která ve shodě se senátory viděla protiústavnost především v tom, že se ve veřejných přehledech má objevovat i majetek manželek či manželů, případně společníků starostů, místostarostů a radních.

Do povědomí obyvatel Kroměřížska se Jana Zwyrtek Hamplová dostala v posledních letech, kdy jako advokátka obhajovala město při trestním stíhání kroměřížského starosty Jaroslava Němce.

Obvinění se tehdy týkalo přijatých právních služeb souvisejících s uzavřením akcionářské dohody mezi akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) v roce 2016. Státní zástupce Radim Daňhel však trestní stíhání v listopadu 2019 pozastavil. V tomtéž roce získala Hamplová ocenění Právník roku v kategorii správního práva.

Známá advokátka se v uplynulých letech angažovala také třeba v případu zadlužených Turovic na Přerovsku. V obci se dvěma sty obyvateli chtělo dřívější vedení radnice postavit domov pro seniory. Zhotovitelská firma ale během stavby navyšovala vícenáklady a nakonec odstoupila od smlouvy.

Turovice proto musely státu vrátit čtyřicetimilionovou dotaci i se stoprocentním penále. Celkově tedy 80 milionů korun, což by malou vesnici zadlužilo na desítky let dopředu. Obec proto podala na stát žalobu. Zwyrtek Hamplová se tehdy nechala slyšet, že výše penále, kterou musí Turovice zaplatit kvůli zmařené investici, je excesem, jenž nemá obdoby.

„Podobnou dotaci kdysi neměla vůbec dostat. Lidově řečeno, stát neměl rozum,“ řekla tehdy Deníku.

Trestní oznámení na vládu Babiše i Fialy

Zatímco za pandemie podávala trestní oznámení na vládu Andreje Babiše, respektive tehdejší ministry zdravotnictví, v současné době Jana Zwyrtek Hamplová podala za sdružení ProLibertate další trestní oznámení - tentokrát na ministra financí Zbyňka Stanjuru. A to kvůli podpisu smlouvy o úvěru 74 miliard, kterou se zavázala Česká republika poskytnout ČEZu.

Před letošními volbami vystoupila Hamplová také jako mluvčí na protivládní demonstraci na Václavském náměstí, kde zaznívaly hlasy podporující Rusko a Vladimíra Putina.

Demonstraci svolali lidé spojení s dezinformační scénou. Hamplová si za svou účast na akci a své postoje vysloužila vlnu kritiky. Vše vyvrcholilo nedávným tweetem novináře a spisovatele Tomáše Etzlera.

„Na Kroměřížsko se zatoulala kráva z Mohelnice, která projevuje symptomy bovinní spongiformní encefalopatie, tedy nemocí šílených krav. Volte menší zlo, nevolte šílené krávy do Senátu,“ napsal před volbami na twitteru Etzler.

Hamplová se následně proti jeho vyjádření ohradila a na Etzlera za jeho výrok podala trestní oznámení.

Politolog: Je dlouhodobě známá, Kroměřížsko je specifické

Vítězství Hamplové v senátních volbách na Kroměřížsku bylo pro mnohé nečekané.

„Je to pro mě velké překvapení těchto voleb. Čekal jsem, že to bude těsné, ale myslel jsem, že vyhraje kandidátka hnutí ANO,“ řekl Deníku politolog Jakub Lysek z olomoucké Univerzity Palackého. Zároveň dodal, že Hamplové velmi pomohlo, že ji lidé na Moravě znají.

„Je dlouhodobě známá. A to nejen v Olomouckém kraji, ale i na Kroměřížsku. Dalším faktorem je, že kroměřížský obvod je z celého Zlínského kraje ten nejvíce problematický - je tam nejmenší vzdělanost, největší rozvodovost, nejnižší religiozita. Je to takzvaná vnitřní periferie, kde obecně lidé volí spíše protestně,“ řekl Lysek.

Senátorka Zwyrtek Hamplová: Z urážek z „pražské kavárny“ jsem byla v šoku

„Evidentně kandidátka z hnutí ANO nebyla schopná v druhém kole oslovit voliče koalice Spolu. A pokud někteří k volbám přišli, tak se hlasy spíše rozdělily půl na půl mezi obě kandidátky,“ vysvětlil politolog.

„Jana Zwyrtek Hamplová se dříve hodně angažovala v lokální politice. Zpočátku byla pro transparentnost v lokální samosprávě, bojovala proti korupci, pomáhala samosprávám,“ připomněl Jakub Lysek.

Dodal však, že zlom nastal okolo roku 2014.

„Když došlo k anexi Krymu a ruská státní propaganda spustila kampaň pro celý svět, tak celá řada lidí na tuto kampaň naskočila. A to včetně těch vzdělaných, či lidí, kteří odmítají vědecké výstupy ohledně například očkování, nebo nanotechnologií. Paní Hamplová se z lokální úrovně přeorientovala do této skupiny a začala v ní být velmi populární, protože umí komunikovat tak, aby to lidé z této skupiny pochopili. Její popularita proto jen narůstala,“ řekl politolog.

Jana Zwyrtek Hamplová je známá na sociálních sítích, kde si vybudovala početnou skupinu fanoušků. Vědět tu o sobě dala také tím, že se připojila ke kritice vládních proticovidových opatření.

Legislativa a energetická krize na prvním místě

Nová senátorka se podle svých slov chce kromě legislativní oblasti zaměřit v Senátu také na energetickou krizi, kterou je třeba rychle řešit. Zároveň dodává, že chce v příštích měsících přesvědčit o svém přínosu pro Kroměřížsko i voliče, kteří dali ve volbách hlas její protikandidátce.

„To je můj cíl. Myslím, že pro tento region mohu mnoho udělat,“ řekla krátce po svém zvolení.

Čunek: Hamplová může být pro Kroměřížsko přínosem

Podle dlouholetého senátora a bývalého hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (KDU-ČSL) může Hamplová Kroměřížsku pomoct.

„Každému dávám naději. Když svůj mandát dobře uchopí a bude ho správně vykonávat, může určitě Kroměřížsku pomoci. Je to však jen na ni,“ řekl Deníku Čunek.

Janě Zwyrtek Hamplové by prý poradil, aby ve svém volebním obvodu trávila co nejvíce času.

„Jelikož na Kroměřížsku nežije, dal bych jí radu, aby tam byla co nejčastěji a aby se seznámila s regionem a znala jeho potřeby a problémy, aby občany Kroměřížska dobře zastupovala,“ doplnil Jiří Čunek.