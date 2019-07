„Na našem distribučním území bylo bez elektřiny 2200 domácností, z toho 1500 na Kroměřížsku,“ uvedla mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Problém se týkal především lokalit Zdislavice, Strabenice, Věžky, ale i západního okraje Kroměříže v okolí Havlíčkovy ulice.

Většina domácností se dočkala opravy v úterý odpoledne.

„V současnosti vedeme pouze 250 domácností bez elektřiny,“ doplnila Martina Slavíková.

Rozbitá trafostanice

V některých oblastech ale lidé na elektřinu stále čekají, například ve Zdislavicích, místní části obce Troubky-Zdislavice.

Na místní trafostanici totiž spadl strom a vážně ji poškodil.

„Strom spadl na elektrické vedení, čímž vodiče i celou trafostanici strhl k zemi. Od rána pracujeme na nové trafostanici. Demontovali jsme starou, teď začínáme kompletovat sloup. Pak ho postavíme, zabetonujeme a začneme zapojovat dráty,“ popsal opravu technik Libor Rakušan s tím, že by měli dělníci vše zvládnout do úterního večera.

Lidem dovezli cisternu

Delší výpadek elektrického proudu je totiž obzvlášť v létě problematický. Nejenže lidem rozmrzají lednice a mrazáky, někteří kvůli němu nemají zdroj pitné vody.

„Od včerejška jsme bez elektřiny a někteří místní také bez vody. Nejsou totiž napojeni na řád, ale mají vlastní studnu s čerpadlem, které jim bez proudu nefunguje,“ vysvětlila obyvatelka Zdislavic.

Z toho důvodu nechal starosta Ondřej Varaďa dovézt cisternu s pitnou vodou.

„Pokud se trafostanici podaří do večera opravit, bude to stačit. Pokud ne, pak bychom museli do obce dopravit centrálu, abychom mohli alespoň na chvíli napojit mrazáky v domácnostech a další potřebné přístroje na elektřinu,“ doplnil starosta Ondřej Varaďa.