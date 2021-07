„Šel jsem pěšky při kole a na začátku myší díry mě potkala kamarádova manželka Alena Literová. Dali jsme se do řeči, když v tom jsem slyšel houkačku policejní sirény, a uviděl, jak se ke vzdálenější části myší díry blíží nějaké auto,“ popisuje Josef Bahula začátek dramatu.

V té chvíli šlo podle něj průchodem lidí víc, všichni se ale stihli zevnitř rozprchnout pryč.

„Já jsem stál u stěny a vedle sebe držel kolo, taky jsem se snažil utéct k východu do centra města ale to kolo mě zdrželo. Odhodil jsem ho a hned poté mě auto srazilo k zemi. Můj bicykl se mu dostal pod přední kola, zašprajcoval se tam a řidič najednou nemohl vyjet,“ líčí senior událost, kterou si dodnes zřetelně pamatuje.

Šofér třikrát coufl a třikrát mu přejel nohu a hruď.

„Byla to strašná bolest, já jsem na něj křičel. Až napotřetí se přese mě i přes bicykl dostal. Ten se mu ale navíc zahákl kdesi ve spodní části a upadl až když projížděl kolem tržiště,“ popisuje Josef Bahula podrobnosti dramatu.

Pak jej kolemjdoucí vynesli ven před myší díru, kde ležel na dece, než za pár minut přijela záchranka.

„Byl jsem při vědomí, všechno si pamatuju. Ven ještě stačila vyběhnout babička a paní s miminem v náručí. Kočárek v myší díře auto také zvalchovalo. Vzpomínám si ještě, že průchod byl plný kouře z výfuku,“ vybavuje si Josef Bahula s odstupem času.

Vzhledem k tomu, že „myší díra“ je samý kámen - stěny i dlažba, a přestože tam po něm auto třikrát přejelo, nechápe, jak je možné, že na hlavě neměl výraznější zranění.

„Doktor v nemocnici se mě ptal, kdo prý mně v té chvíli držel hlavu? A já jsem mu odpověděl, že asi andělé strážní, co jiného si o tom myslet… Nakonec to odskákaly čtyři zlomená žebra, zhmožděné břicho a noha, v té mám dodnes menší citlivost a nedokáži ji přehodit přes kolo,“ tvrdí senior.

V nemocnici si několik dnů pobyl na Jednotce intenzivní péče a na traumatologii. Po jedenácti dnech jej propustili do domácího ošetřování.

S později odsouzeným řidičem Romanem Čupou se potkal u soudu.

„Vůbec jsem ho nezajímal. Můj obhájce mi tehdy řekl: Ani se vám neomluvil, darebák jeden. Později mi pojišťovna zaplatila vše, co soud stanovil. Od něj jsem ale doposud neviděl ani korunu. Asi to všechno má tak být. Vidíte, dostal 15 let, odvolal se a ještě mu rok přidali,“ konstatuje Josef Bahula.

Přesně v den třetího výročí dramatické události, se v neděli 4. července v 11 hodin uskuteční u hradišťské myší díry vzpomínkové setkání.

„Chceme tam slavnostně odhalit dvě desky. Jednu o samotném incidentu, druhou o jeho oběti, Josefovi Bahulovi. Jde nám o trvalejší memento události. Jsou situace, na které by se zapomínat nemělo,“ řekl Deníku jeden z aktérů setkání Jiří Králík.