Boj o senátorské křeslo: ředitelka průmyslové zóny proti známé advokátce

Ředitelka průmyslové zóny proti známé advokátce – takové bude druhé kolo senátních voleb na Kroměřížsku, které se uskuteční v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 1. října od 8.00 do 14.00. Postupují do něj dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola – Lucie Pluhařová (ANO 2011) a Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ).

Lucie Pluhařová (vlevo) a Jana Zwyrtek Hamplová. | Foto: se svolením kandidátek