Vítěz na druhou

Pro Lucii Pluhařovou byly volby opravdu úspěšné. Kandidátka za hnutí ANO, jednačtyřicetiletá ředitelka Strategické průmyslové zóny Holešov, zvítězila na všech frontách. Ve volbách do zastupitelstva Zlína získala Pluhařová 7767 hlasů a bude tak působit v příštích čtyřech letech jako zastupitelka v krajské metropoli. V senátních volbách jde do druhého kola z prvního místa.

Rošáda na starostovských křeslech? Kroměřížsko ovládlo hnutí ANO

„Výsledky vypadají dobře, jsem velmi spokojená. Odpovídají tomu, co si občané myslí a co vlastně chtějí. Ukazují, jakou změnu si představují v následujících šesti letech. Ale samozřejmě konečné výsledky budou až příští týden, proto nechci hodnotit dopředu,“ řekla k úspěchu Pluhařová.

Těsně ve finále

Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ), sedmapadesátiletá právnička, se do druhého kola probojovala až v závěru, kdy těsně porazila stávající senátorku Šárku Jelínkovou (SPOLU).

„Bylo to napínavé do poslední minuty a jen díky zkušenostem a životnímu nadhledu, jsem zůstala v klidu,“ hodnotí první kolo Hamplová. I v tomto týdnu plánuje oslovit voliče.

Noví zastupitelé Kroměříže. Podívejte se, koho jste zvolili

„Vidět a slyšet mne bude,“ slibuje. Při případném úspěchu nabídne ruku k budoucí spolupráci všem protikandidátům.

O neúspěchu rozhodlo 230 hlasů

Dosavadní senátorku za Kroměřížsko můžeme označit za smolaře voleb. Šárka Jelínková (SPOLU) svůj mandát neobhájila a překvapivě skončila už v prvním kole.

Jelínková v Senátu překvapivě končí. Na Kroměřížsku vyhrála Pluhařová z ANO

Postup do druhého kola ji navíc unikl o pouhých 230 hlasů. S celkovým počtem 7 624 voličů tak zůstala na třetím nepostupujícím místě za Janou Zwyrtek Hamplovou (NEZ) s 7 854 hlasy a Lucii Pluhařovou (ANO), která získala 8 721 hlasů.

Nepodpořím ani jednu

„Z těchto kandidátek nepodpořím žádnou,“ říká Rudolf Seifert, dosavadní holešovský starosta a neúspěšný uchazeč o senátorské křeslo. Lidé na jihovýchodní Moravě dle něj ukázali, že tíhnou k hnutí ANO a SPD.

„Nejvíce mi asi uškodilo, zřízení migračního centra v areálu policejní školy v Holešově, které jsme bohužel ze svého postu nemohl ovlivnit,“ konstatuje k výsledkům senátních voleb Seifert.

V Kroměříži vyhrálo ANO. Do zastupitelstva míří znovu i Radek Vondráček

Jeho Koalice pro Holešov skončila v komunálních volbách s 22,75 procenty na druhém místě za uskupením ANO (25,77 %) a jeho křeslo starosty je tak také v ohrožení.

Druhé kolo rozhodne

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 30. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Do druhého kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola – Lucie Pluhařová (ANO 2011) a Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ). Voliči nedostanou volební lístky poštou, ale získají je až ve volební místnosti.

Dosavadní senátoři za Kroměříž