Biskupská garda: ozbrojená ozdoba Kroměříže

V době svého vzniku měla chránit biskupa, zámek a celou Kroměříž. Později se její role přesunula spíše do funkce reprezentativní. Řeč je o unikátní biskupské gardě, která v Kroměříži působila od 17. století až do vzniku Československa, potažmo do roku 1919. Na její historii se nyní snaží navázat spolek nadšenců do historie – Biskupští manové. Spolek vznikl už před třiceti lety a postupem času se vypracoval. Nyní jsou ozdobou historických akcí, pořádají komentované prohlídky města, účastní se natáčení filmů a tak by se dalo pokračovat.

Biskupští manové z Kroměříže. | Foto: Archiv Evžena Petříka

V příštím roce je čeká další velký milník. V rekonstruované Mlýnské bráně, sousedící s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži, vznikne muzeum věnované biskupské gardě. „Je to pro nás velký úspěch. Biskupská garda bude mít opět své sídlo," říká v současnosti služebně nejstarší člen spolku Evžen Petřík. VOJÁK BUDÍ RESPEKT Kroměřížané měli v době vzniku gardy v neblahé paměti řádění švédských vojsk během třicetileté války. Proto byli rádi, že se ve městě ustanovila ozbrojená jednotka, která by měla v případě útoku pomáhat s obranou města. „Postupem času však vzniká armáda, která se od poloviny 18. století usadí mimo jiné také v Kroměříži. Funkce gardy se mění na reprezentativní," říká o historii jednotky Petřík. „I přesto bylo ideální, když v čele stál vysloužilý voják," pokračuje. Garda totiž i nadále zůstávala ozbrojena a přesto, že se stala spíše ozdobou, byla připravena k zásahu. Držela dohled při pořádání Říšského sněmu nebo při setkání cara a císaře v Kroměříži. Voják v uniformě a se zbraní budí respekt, i kdyby za sebou neměl žádný výcvik. Zrušena byla z rozhodnutí arcibiskupa po vzniku první republiky. PROHLÍDKY MĚSTA SE SCÉNKAMI Expozice v Mlýnské bráně nabídne průřez celou historií vojenské jednotky. Bude obsahovat nejen dochované originály, ale i repliky. Muzeum Kroměřížska a olomoucké arcibiskupství například zapůjčí originály zbraní. Budou zde umístěny také portréty významných olomouckých biskupů a arcibiskupů. V Mlýnské bráně vznikne také pokladna zámku. Původně měla být expozice dokončena už letos. Kvůli pandemii se však zpozdily práce na rekonstrukci. Biskupští manové se jí už nemohou dočkat. Když na přelomu let 1990 a 1991 spolek vznikal, jeho zakladatelům se o takovém úspěchu ani nesnilo. Manové nepolevují. Jejich kalendář aktivit je nabitý k prasknutí. „Vystupujeme kromě Kroměříže například v Brně, v Bystřici pod Hostýnem, máme na starost atrakci ponocného, provázíme městem, účastníme se nenadálých akcí jako byly nedávné oslavy 140 let výročí železnice Kroměříž – Zborovice," vyjmenovává Evžen Petřík, který je součástí spolku od roku 1996, kdy do něj vstoupil ještě coby student gymnázia. „Několik let provázíme po městě. Je to naše snaha přiblížit město nejenom přespolním, ale i místním. A to zajímavým způsobem," vysvětluje Petřík. „Kroměříž není až tak velká, ale přesto se nám stále daří vymýšlet něco nového, hrát scénky. Lidé se za námi rádi vrací," dodává Evžen Petřík s tím, že to návštěvníci nikde jinde než v Kroměříži nezažijí. Zajímavosti



Kromě gardy měl v Kroměříži biskup Karel také kapelu. Díky tomu, že byla Kroměříž církevním městem, nebyl zde biskup, respektive arcibiskup, tak limitován jako třeba v sídle arcidiecéze v královském městě Olomouci.



Příslušníci gardy pomáhali také v zámecké knihovně.



Aby toho nebylo málo, měla Kroměříž také ostrostřelce. I jejich fungování si připomíná historický klub. A stejně jako v minulosti spolu i nyní biskupská garda (Biskupští manové) a ostrostřelci spolupracují. Někteří členové spolku Biskupských manů také spolupracují s valašskými portáši nebo Napoleonisty.



Uniformy biskupské gardy se našly v odloučeném pracovišti Muzea Kroměřížska v Rymicích. Původní záměr byl však jiný – najít uniformy pro ostrostřelce.

