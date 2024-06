„Divákům bych rozhodně doporučil, aby si přivstali a přišli se podívat na start Obra, který je v sobotu v pět hodin ráno,“ usmívá se ředitel závodu Ondřej Fojtík. „Ráno to má úplně jinou atmosféru. Člověk běžně nezažije, aby se tak brzy tolik nadšenců vydalo na extrémní trať,“ dodal.

Start je na centrálním holešovském náměstí E. Beneše, zázemí závodu pak v areálu zámecké zahrady. Tady bude prezentace závodníků, kterých se letos registrovalo zhruba 860, tedy víc než v loňském roce, i doprovodný program. Ten nabízí třeba dětské závody či stánky s občerstvením.

„Do zahrady závodníci dojíždějí a to bývá hodně emotivní, zažívají euforii z toho, že to mají za sebou a trasu zdolali,“ popisuje Fojtík. Dojezd hlavní kategorie, z trasy A, bývá kolem půl jedné po poledni, první závodníci z obří trasy zhruba půl hodiny poté. „Pak už to následuje v rychlém sledu, takže je to velký šrumec, pořád se něco děje.“

Na Partyzánské ulici, která lemuje zámeckou zahradu, bude možné parkování v obou směrech. Zůstane částečně průjezdná, ale jen z obchvatu po křižovatku s Pivovarskou ulicí. V úseku před zámkem bude uzavírka až po kruhový objezd u kina. Do centra města po ní tedy řidiči neprojedou. Další možnost zaparkovat je u skateparku. U sousedního koupaliště pak vznikne improvizovaný kemp.

Dopravní omezení u Třebětic do závodu skončí

Zájemci, kteří do Holešova pojednou autem musí na trase počítat s dopravními omezeními v několika směrech. Dobrá zpráva je, že od pátku už bude volný směr od Hulína tedy od sjezdu z dálnice. Poslední měsíce tady byl semafor, u kterého se tvořily kolony. „V sobotu to bude průjezdné,“ ujistila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Ze směru od Valašského Meziříčí však zůstává uzavřená hlavní silnice z Bystřice pod Hostýnem. „Řidiči mohou jet do Holešova buď přes Dřevohostice nebo přes Bystřici po značené objízdné trase přes Slavkov pod Hostýnem,“ radí holešovský zastupitel a předseda dopravní komise Jakub Nevřala. Obě možnosti znamenají přibližně desetiminutovou zajížďku.

Od Otrokovic, na trase přes Tlumačov a Ludslavice není možné projet kolem průmyslové zóny do holešovské části Všetuly. Řidiči musí za Ludslavicemi odbočit na Zahnašovice a tudy projedou přes Martinice do Holešova.

Divácky zajímavá místa jsou Troják či Lukov

Pořadatelé počítají s letním počasím, kterému uzpůsobili občerstvovací stanice. „Velké vedro už jsme zažili, to se opakuje. Bouřku jsme dlouho neměli, ale snad se vyhne i letošnímu ročníku,“ přeje si Fojtík. Varování meteorologů před bouřkami aktuálně platí zhruba do půlnoci ze dneška na pátek. Ty, které se krajem prohnaly dosud, závodníkům spíše prospějí. „Trať bude mít dobrý povrch, když nebude ani mokrá, ani extrémně suchá,“ dodal ředitel závodu.

Mezi divácky zajímavá místa se řadí průjezd přes Tesák a Troják, kde je trať dobře vidět, průjezd svatým Hostýnem jen kousek od baziliky nebo kolem hradu Lukov. Trať tady vede v jeho těsné blízkosti a mezi skalami.

Kdo chce jezdit, ale netroufá si na hlavní závod, pro toho pořadatelé vyznačili trasu rodinného závodu. Start je ve 12.30 z náměstí směrem na Prusinovice. Startovné je zdarma a trasa je vhodná pro děti i seniory.

Čas mezi startem a příjezdem závodníků mohou návštěvníci akce využít k prohlídkám výstav v holešovském zámku nebo místních památek. Otevřené bude i koupaliště.

