Kroměříž podporuje cyklisty. Alespoň tak má působit projekt, při kterém by do konce roku mělo vzniknout několik tras dělených cyklostezek, cyklopruhů a cyklopiktogramů. Ačkoliv se investice vyšplhá do výše 1,1 milionu korun, nevznikne ani jeden kilometr nové cyklostezky. Ne všem se postup vedení města zamlouvá. Chodci přijdou i na frekventovaných úsecích o značnou část chodníku.

„Cílem je zajistit osobám na jízdních kolech bezpečný průjezd i tam, kde dosud nejsou vyznačené cyklopruhy či stezky nebo na problematických místech, jako je třeba most přes řeku Moravu,“ hájí postoj Kroměříže její místostarosta Karel Holík. Snaha vedení města o zajištění bezpečnějšího průjezdu cyklistů městem má své odpůrce také mezi samotnými cyklisty. Zbytečnost upozorňující na zjevné Takzvané cyklopiktogramy (obrázek cyklisty a šipek určujících směr jízdy), které se objevily nastříkané na komunikacích skrze město si vysloužily kritiku jako první. Podle některých se jedná o polovičaté řešení. Zdeněk Patík, krajský koordinátor Besipu vysvětluje, že má cyklopiktogram pouze řidiče upozornit na zvýšený výskyt cyklistů v daném úseku. Nijak jinak provoz neovlivňuje. „Mohl bych to přirovnat ke značce pozor děti, která se kreslí u škol. Cyklista získá jistý způsob bezpečí,“ říká Patík. „Ale také by to mohlo sloužit jako upozornění pro cyklisty, že mají jezdit po pravé straně silnice a nikoliv po chodníku,“ dodává Zdeněk Patík z BESIPu. Ztratili jsme třetinu návštěvníků, říká ředitel památkového ústavu Přečíst článek › Například Alžběta Lišaníková je však jiného názoru. „Naprosto vyhozené peníze. Řidiči aut i cyklisté jsou na všech cestách a musím dávat pozor vždy a všude,“ je přesvědčena Lišaníková. „Nic to neřeší. Kroměříž asi šetří. Bych řekl, že v Kroměříži máme pro kola jedny z nejhorších podmínek v České republice,“ míní Roman Bílek. „Mně to jako kolaři přijde vtipný a zbytečný. To zas někdo nic nevyřešil,“ přidává se ke kritice Milan Dřímal. Řešení však má v řadách veřejnosti i své zastánce. „Za mě super věc, když to na silnici vidím aspoň mě to upozorní na zvýšený výskyt cyklistů, protože většinou nemají reflexní prvky a ani blikačky,“ svěřil se Jiří Juříček. O tom, že jsou tyto cyklopiktogramy víc a víc oblíbené svědčí i jejich užívání v dalších městech. „Užívá je i krajské město Zlín, Otrokovice a další. V místech, kde jezdí hodně cyklistů nebo tam, kde se snaží být cyklistům otevřeni, značení používají,“ potvrzuje Zdeněk Patík z BESIPu. Chodník půl na půl Na některých chodnících vznikne pro cyklisty vyhrazený pruh. Dojde tak k rozpůlení chodníku na část pro pěší a na část pro cyklisty. Takto rozpolcený chodník bude například k vidění na silničním mostu přes řeku Moravu. Cyklisté zde už nyní po chodníku jezdí. Zatím je jejich jednání protizákonné a hrozí jim za to pokuta. Na tento nešvar upozornil v létě i Deník, když zjistil, že během jedné hodiny takto porušilo pravidla na šest desítek cyklistů. V brzké době – jakmile bude dokončeno nové značení – by se těchto 60 cyklistů žádného přestupku nedopustili. Chodník je zde široký a zřejmě toto rozdělení příliš nenaruší bezpečnost. K rozdělení ovšem dojde i na chodnících, které nejsou až tak široké, přitom jsou minimálně stejně vytížené. Například na chodníku od vlakového nádraží k přechodu. Kam o víkendu? Na výlety do přírody i virtuálně třeba do Národního muzea Přečíst článek › Dělené stezky vzniknou v Nádražní ulici, na mostě přes řeku Moravu a v ulicích Obvodová, Spáčilova, Osvoboditelů a Vejvanovského, vznik cyklopruhů nebo cyklopiktogramů v ulicích Svatopluka Čecha, Koperníkova, Kotojedská, Gorkého, Na Lindovce a Velehradská (včetně kruhového objezdu) a také vytvoření smíšené stezky v ulicích Hulínská, Kaplanova, Havlíčkova, Obvodová, Tovačovského a Kotojedská. Interaktivní mapu navrhovaných změn najdou zájemci na: https://tinyurl.com/y2x6p3uj.

