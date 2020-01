Otevřela jsem šuplík a tam jsem viděla všechny ingredience na raw dezerty pěkně seskládané vedle sebe. Hned jsem si řekla: Vždyť to je bezvadný nápad!“ říká Radovana Zapletalová, která si v polovině listopadu otevřela v Kroměříži bezobalový obchod s názvem Verlen.

Podobných obchodů není v tuzemsku mnoho. V rámci Zlínského kraje by se daly napočítat na prstech jedné ruky. První měsíce fungování si však Radovana Zapletalová pochvaluje.

„Pořád jsme na začátku, ale chodí k nám lidé, kteří museli jezdit do Zlína, do Olomouce. Přibývají i noví. Lidé si začínají zvykat a líbí se jim to. Nejen že nekoupí další obaly, ale mohou si vzít kolik chtějí. My jim to navážíme a naceníme. Nejsou omezování třeba kilovým balením mouky,“ uvádí Radovana.

Sortiment chce majitelka rozšířit

Hlavním cílem je šetřit přírodu, obaly.

„Aby se obaly, které již lidé doma mají a které se jim hromadí, nebo je vyhazují, ještě nějak využily. Když je přinesou k nám, my je znovu naplníme tím, co doma potřebují,“ vysvětluje Radovana Zapletalová. Ve svém obchodě má již zhruba 300 produktů.

„Chtěla bych sortiment ještě rozšířit. V podobných obchodech bývá obyčejně kolem 500 produktů. Nyní uvažuji o vejcích,“ uvádí Radovana.

V regálech nejsou jen potraviny jako obiloviny, těstoviny, luštěniny, mouka, oříšky, sušené ovoce, semínka, sušenky či sůl. Je tu i stáčená drogerie, například sůl do myčky, leštidlo na nádobí, kosmetika či zubní pasta.

„Všichni jsme zvyklí, že přijdeme do supermarketu a je všeho dostatek. My ale nejsme supermarket. Některé věci nám třeba zaváží jednou za měsíc. Může se stát, že něco jednoduše vyprodáme. Lidé jsou pak překvapeni, že něco není,“ snaží se vysvětlit nástrahy Radovana Zapletalová.

„Nedokážu odhadnout, co lidé kupují nejvíce. Otevřeli jsme před vánočními svátky. Takže šla na odbyt převážně mouka a sušené ovoce,“ usmívá se Zapletalová.

Samozřejmě i všechny tyto produktu se musí do obchodu dostat v obalu. I zde se však snaží Radovana Zapletalová myslet co nejvíce ekologicky.

„Nakupujeme všechny produkty ve velkých třeba 25 kilových baleních nebo barelech. Navíc, ve spoustě případů jsou i tyto obaly vratné. Například stáčená kosmetika v barelech. Kanystr po vypotřebování vrátíme a oni jej pak zase naplní,“ vysvětluje Radovana.

Bezobalové a lokálně

Spousta produktů pochází z okolí a Radovana si pro ně sama jezdí.

„Pro mouku si jezdím do Kojetína, k Prostějovu si jezdím do cukrovaru pro cukr,“ uvádí.

„Pokud produkty neseženu v okolí, hledáme jen ty kvalitnější. Jejich cena je možná trochu vyšší, ale kvalitnějších potravin nemusíte jíst tolik. Dají vám víc výživových hodnot než ty nekvalitní,“ míní Radovana, která pracuje v obchodě s jednou kolegyní.

Otevřením bezobalového obchodu si nakonec splnila i svůj původní sen. Součástí obchodu je totiž také drobná kavárnička. Do ní samozřejmě Radovana Zapletalová dodává své raw dezerty.