Dílo sprejera v ulici Oskol zjistila operátorka městského kamerového systému.

„Po vyhodnocení záznamu strážníci dospěli k názoru, že by pachatelem mohla být jim známá osoba bez domova. Hlídka jednatřicetiletého muže zadržela. Uvedl, že nápisy nastříkal on a že mu bylo jasné, že se na to přijde,“ doplnil Kubiš s tím, že se v poslední době jedná o ojedinělý případ sprejerství.

Kroměřížská radnice v roce 2019 otevřela v ulici Legionářů u areálu Základní školy Zachar legální graffiti stěnu, místo, kde se nejen děti a mládež mohou věnovat street artu a modernímu umění.

„Město si od legální graffiti stěny slibuje právě mimo jiné i to, že alespoň některé děti a mládež nebudou své výtvory tvořit na místech, kde nemají co dělat,“ vysvětlil mluvčí radnice Jan Vondrášek.