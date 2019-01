Prvním dítětem v roce 2019 byl Lukášek. Obliba kroměřížské porodnice rostla i loni.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Již 1. ledna hlásila Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně narození prvního občánka nového roku - Štěpána. Postupně se k malému chlapci přidávali i novorozenci v Uherském Hradišti či Vsetíně. Jedinou nemocnicí, kde se na první dítě čekalo až do 2. ledna, byla Kroměřížská nemocnice.



KROMĚŘÍŽ VÍTALA CHLAPEČKA

Na prvního občánka čekala Kroměřížská nemocnice poměrně dlouho i v minulém roce. Přesto se tehdy stihl Matěj narodit ještě na Nový rok. Letos nestačilo ani 24 hodin.

Nakonec 2. ledna 2019 v 13:15 spatřil světlo světa Lukáš, který se mamince narodil jako v pořadí čtvrté dítě. Po porodu vážil 3430 gramů a měřil 50 centimetrů.

Počet nově narozených dětí ve zdejší porodnici za minulý rok dosáhl počtu 693. Z toho 368 bylo chlapců a 326 děvčátek.

I loňský rok nebyl chudý na zajímavá jména. Přesto se na prvních příčkách udržela jména z minulých let. Mezi chlapci to byl Jakub. U děvčátek zvítězily nositelky jména Tereza. Do kategorie kurióznějších patří Lujza, Thea, Eddie či Lola.



NOVÁ SMLOUVA S POJIŠŤOVNOU

Tamní porodnice tak od roku 2014, kdy provedla 588 porodů, hlásí stále větší a větší čísla. Pravdou zůstává, že i přes stoupající oblibu, porodnice vykazuje nejméně porodů ze všech okresních nemocnic v kraji.

Hejtman Jiří Čunek proto před rokem zmínil možnost uzavření porodnického oddělení v Kroměřížské nemocnici s odvoláním na kritéria zdravotních pojišťoven. Ty by podle něj měly zastávat názor, že porodnice má být pouze v zařízeních, kde proběhne za kalendářní rok více než 800 zákroků.

Nad jeho slovy se pozastavil i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), který řekl, že prosté číslo není jediný relevantní ukazatel. Upozornil tehdy, že všeobecně k datu 31. prosince 2018 končí lůžkovým zařízením smluvní vztah s VZP a proto není možné předem předjímat budoucí stav.

„Již v polovině roku ale bylo jasné, že většině zdravotnických zařízení, prodloužíme automaticky smlouvu na dalších pět let,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý. Do seznamu těchto zařízení se dostala i kroměřížská porodnice.

„V těchto případech musíme zohlednit i jiné faktory. Ono číslo souvisí s doporučením České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS), která prohlásila, že 800 porodů je nějaká hranice toho, aby personál byl zkušený a schopný nabídnout dostatečnou lékařskou péči. Schopnější je ten, který stejných úkonů udělá 800, než ten, který jich udělá 100,“ sdělil úvahu ČGPS Tichý.

Pokud bude zájem o kroměřížskou porodnici i nadále růst, kritérium 800 porodů ročně před podpisem další smlouvy nemocnice splní.

Počet narozených dětí v okresních nemocnicích ve Zlínském kraji:

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně: 2401

Uherskohradišťská nemocnice: 1341

Vsetínská nemocnice: 901

Kroměřížská nemocnice: 693