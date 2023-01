„Když to jde, tak se snažím tankovat tam, kde je benzin nejlevnější. Že bych ale tankoval menší množství, když jsou vysoké ceny, tak to tedy ne. Tankuji pořád stejné množství, prostě plnou nádrž, ať to stojí, co to stojí,“ vysvětlil řidič Petr Dočkal.

Někde dál skoro za 38 Kč

Nejlevněji mohli motoristé ve Zlínském kraji natankovat tradičně na čerpacích stanicích ONO v Břestu na Kroměřížsku a ve Spytihněvi a Zádveřicích na Zlínsku, kde v pátek na totemu svítilo 34,90 Kč za litr benzinu a nafta byla o korunu dražší. Obdobně tomu bylo také kupříkladu na většině čerpacích stanic Benzina napříč celým krajem.

Zatímco na většině míst se cena litru benzinu pohybovala okolo zmíněných 35 korun, někde se naopak šplhala až ke 38 korunám, nafta pak o korunu výš. Například zlínská pumpa Shell nabízela v pátek benzin za 37,50 Kč a litr nafty za 38,90 Kč.

Podle dat společnosti CCS, která dlouhodobě sleduje cenu pohonných hmot (natural+nafta), byla na konci roku průměrná cena paliv v Česku 38,61 Kč za litr, což bylo nejméně od loňského února, kdy průměrná cena činila 36,85 Kč. Nejvíce za pohonné hmoty zaplatili řidiči v červnu a červenci, kdy se průměrná cena vyšplhala na 47,33 Kč, respektive 47,73 Kč za litr.