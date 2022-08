„Každý rok se naše obec snaží pomáhat potřebným lidem a proto když přišla prosba Oliverových rodičů, neváhali jsme ani chvíli. Jeho rodiče se mu intenzivní péčí snaží zajistit lepší budoucnost a aspoň částečnou soběstačnost. Jsem rád, že jim k tomu můžeme alespoň dílem přispět,“ komentoval charitativní akci Zbyněk Žákovský, starosta Prusinovic.

Šestiletý Oliver trpí od narození těžkou formou hemofilie typu A. Patří mezi třicet procent pacientů, kteří mají hemofilii získanou genovou mutací, nikoli dědičnou. S touto vzácnou nemocí se rodí v ČR průměrně jeden chlapec ročně. Postižené děti krvácejí samovolně do kloubů, svalů, měkkých tkání apod. Nemoc je v současné době dobře léčena díky medikamentům, které se uměle dodávají do těla. Oliver bohužel po porodu zakrvácel do mozku, jeho stav lékaři neodhalili včas a následkem tohoto krvácení má obrnu pravé strany těla. Trpí rovněž epilepsií, která je častou komplikací u dětské mozkové obrny. Nově má diagnostikovanou centrální vadu zraku.

„S Oliverkem jsme od narození do 3,5 let cvičili poctivě pětkrát denně Vojtovu metodu. Díky tomuto cvičení se postavil na nohy a ve svých 2,5 letech udělal sám první krůčky. Pravidelně rehabilituje doma a jednou týdně dojíždíme do neurorehabilitačního centra Arcada ve Zlíně na udržovací cvičení. Syn absolvuje také hipoterapii a logopedii, čtyřikrát ročně má intenzivní rehabilitace a dvakrát za rok jezdí do lázní. Od prosince jsme se vrátili ke cvičení Vojtovy metody, která synovi pomáhá v protažení pravé ruky a pravé nohy,“ popisuje život s těžce nemocným synem jeho matka Aneta Pechalová.

„V současné době se synova motorika, mluva i psychomotorický vývoj stále skokově zlepšuje, a proto je nutné s ním i nadále co nejvíce pracovat. Oliver má problémy se soustředěním a pozorností, které jsou důsledkem již zmíněné vady zraku. Vzhledem k tomu, že je syn předškolák, musíme na pozornosti a zrakové kontrole hodně pracovat. Díky špatnému zraku má Oliver velký problém s chůzí v terénu, s orientací v prostoru a v neznámém prostředí,“ pokračuje Pechalová.

„Již jsme absolvovali dvě intenzivní senzorické terapie ve Verheul centru v Ostravě, Oliver se výrazně posunul jak ve zrakové kontrole, tak v řeči a grafomotorice. Z tohoto důvodu chceme centrum znovu navštívit,“ představuje další plány na synovu terapii. Měsíční intenzivní terapie v tomto centru však stojí více než osmdesát tisíc.

Anna Kohoutová