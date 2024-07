Pro předplatitele

Dominik Pohludka včera 23:59

Lodí po Baťově kanálu až do Kroměříže? Za několik let by to mohlo být realitou. Umožní to stavba plavební komory v Bělově na Zlínsku a také chystaný rekreační přístav v Kroměříži. Baťův kanál se tak prodlouží a získá na atraktivitě. Zatímco stavba plavební komory by mohla začít za tři roky, přístaviště v Kroměříži čeká na nový územní plán.