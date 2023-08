V sobotu 19. srpna Karel Novák zase rozběhal Bystřici pod Hostýnem, protože se v Hostýnských vršcích konal 20. ročník mezinárodního Běhu na Svatý Hostýn.

Běh na Svatý Hostýn 2023 | Foto: Lubomír Štěpnička

Tradiční srpnový závod v běhu do vrchu na Kroměřížsku měřil 5 kilometrů a měl převýšení 422 metrů. Startoval na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem, cíl byl u rozhledny na Svatém Hostýně.

Závod byl zařazený do Krakonoš Českého poháru v běhu do vrchu a byl Mistrovstvím České republiky veteránů nad 35 let v běhu do vrchu.

Startérem závodu byla jedna z nejzasloužilejších osobností současného orelského hnutí v České republice a bývalém Československu, vyškovský rodák 92letý Božetěch Kostelka.

Mezi muži prvenství vybojoval Petr Pechek. Reprezentant klubu TJ Maratonstav Úpice dosáhl na náročné trati času 23:05, druhý byl s 13 sekundovou ztrátou Pavel Cimbálník (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm), bronz bral za čas 23:38 Pavel Dvořák (Atletika Alojzov).

Pro Petra Pechka to byla premiérová účast v Běhu na Hostýn. Na závod se speciálně nepřipravoval.

,,V týdnu před odjezdem na Moravu jsem měl volnější běžecké tréninky. Občas jsem si byl zaběhat i do kopců. Naběhal jsem zhruba 50 kilometrů,“ uvedl 40letý Pechek.

V Hostýnských vrších ale chtěl uspět a závod chtěl vyhrát.

,,Byl ovšem těžší, než jsem čekal. Trať byla pěkná, ale hodně náročná,“ přiznal.

Vývoj od začátku kontroloval.

,,Hned po startu zhruba po 300 metrech ještě na asfaltové silnici jsem se probojoval na první místo a po náběhu do terénu jsem náskok na první pozici mírně navyšoval. Ve druhé polovině závodu Pavel Cimbálník můj náskok na čele mírně stahoval, ale vítěznou pozici jsem udržel až do cíle. Poslední 1,5 kilometru mi ovšem v nepříjemném horku tuhly nohy,“ prozradil vytrvalec z Prahy v barvách východočeského týmu Maratonstav Úpice.

V Hostýnských vrších se dařilo také dalším reprezentantům Zlínského kraje. Jakub Janda z Prusinovic (Rohálov Bike Team, Hostýn trail, 23:53) skončil pátý, Tomáš Navrátil (AK Kroměříž, 25:24) obsadil šestou pozici a Svatopluk Janečka (TJ Ski Turist Velké Karlovice, 25:33) byl sedmý.

Závod žen vyhrála favorizovaná Lenka Jančaříková (Orel Židenice – 2B Winner Team, 28:01), před Pavlínou Poláčkovou (AK Drnovice), jež byla v cíli o 52 sekund pomalejší, bronz si pověsila na krk Linda Mrázková z Děčína (29:44). Nejlepší regionální běžkyní byla Martina Novotná z Brusného (Onemec.cz, 31:05), která skončila pátá.

Ani Lenka Jančaříková formu do Bystřice pod Hostýnem neladila.

,,Nedávno jsme byli s rodinou na dovolené v Jeseníkách a tam jsem si občas zaběhala v kopcích. V terénu ale běhám málo. Do závodu na Kroměřížsku jsem šla z rychlostních tréninků,“ prozradila Jančaříková.

Běhu na Hostýn se zúčastňuje pravidelněji. Tamní pětikilometrová vrchařská trať je pro ni ideální vzdálenost. Navíc ji vždy láká, že tento závod je součástí Orelské ligy, kterou pravidelně běhá. Proto se vytrvalkyně z Brna do Bystřice pod Hostýnem těšila.

,,Začala jsem volněji. Ale už kolem 1. kilometru jsem předběhla Pavlínu Poláčkovou a posunula se na první místo. Ve zbytku závodu jsem běžela rovnoměrným tempem, které si mi v závěru podařilo mírně vystupňovat,“ pochvalovala si 53letá Lenka Jančaříková.

Ta má jednoduchý recept na úspěšné výsledky.

,,V trénincích běhávám i ve velkém horku,“ svěřila se vytrvalkyně z Brna.

Z Bystřice pod Hostýnem odjížděla spokojená. Potěšila ji i jedna z věcných cen žlutá židle věnovaná firmou TON. Doma pak relaxovala u televize při sledování mistrovství světa v atletice.

,,Letošní ročník Běhu na Svatý Hostýn doprovázelo horké počasí. Na startu v Bystřici pod Hostýnem bylo kolem 30 stupňů. V cíli na Svatém Hostýně teploměr ukazoval kolem 26 stupňů. V průběhu závodu bylo skoro jasno,“ upozornil ředitel závodu Karel Novák.

Toho zaujal jeden výsledek.

,,Velkým překvapením je titul mistrně republiky, který získala Jana Škubalová z Kroměříže v ženské kategorii Ž60. Ta závodí v dresu Old Stars Rusava. Jana je spíše tanečnicí ale ráda si zaběhá. Její štíhlou postavu jí mohou závidět mnohé atletky. Štíhlá postava je základ úspěchu v běhu do vrchu,“ vyzdvihl běžkyni z Hané Novák.

Do cíle ve všech kategoriích v letošním ročníku Běhu na Svatý Hostýn doběhlo 199 běžců a běžkyň.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V BĚHU NA SVATÝ HOSTÝN 2023:

Muži A: Jakub Janda (Rohálov Bike Team/Hostýn trail) 23:53

Muži M35: Pavel Cimbálník (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm) 23:19

Muži M40: Petr Pechek (TJ Maratonstav Úpice) 23:05

Muži M45: Jiří Brychta (TJ Jiskra Havlíčkův Brod) 25:43

Muži M50: Svatopluk Janečka (TJ SKI Turist Velké Karlovice) 25:33

Muži M55: Rostislav Petráš (Nový Jičín u Štramberka) 27:16

Muži M60: Vladimír Vacarba (AC Slovan Liberec) 27:30

Muži M65: Josef Vitásek (Buková u Přibramě) 31:48

Muži M70: Miroslav Krupička (Jiskra Ústí nad Orlicí) 34:21

Muži M75: Jiří Javůrek (TJ Maratonstav Úpice) 37:18

Muži M80: Ivo Řezáč (Chemopetrol Litvínov) 53:48

Junioři: Tomáš Omelka (Bystřice pod Hostýnem) 39:16

Ženy A: Pavlína Poláčková (AK Drnovice) 28:53

Ženy Ž35: Daniela Valová (AK Emila Zátopka Kopřivnice) 29:55

Ženy Ž40: Linda Mrázková (Děčín) 29:44

Ženy Ž45: Hana Kolínková (AK Perná) 34:17

Ženy Ž50: Lenka Jančaříková (Orel Židenice – 2B Winner Team) 28:01

Ženy Ž55: Jana Matyášová (Ústí nad Orlicí) 32:29

Ženy Ž60: Jana Škubalová (Old Stars Rusava) 39:58

Žany Ž65: Marie Hynštová Orel Vyškov/AK Drnovice) 38:46

Ženy Ž70: Marie Šlechtová (TJ Sokol Jaroměř) 44:36

Ženy Ž75: Anežka Janečková (OREL Zlín) 53:46

Juniorky: Karolína Jančaříková (Orel Židenice – 2B Winner Team) 36:39

PŘEHLED ABSOLUTNÍCH VÍTĚZŮ BĚHU NA SVATÝ HOSTÝN (2004 – 2023):