Postupné opravy čekají plavecký bazén v Kroměříži. Jako první projdou rekonstrukcí trysky a rozvody vody. Práce jsou naplánované na léto, kdy je bazén uzavřený. Náklady se vyšplhají na zhruba 2,7 milionů korun.

Krytý plavecký bazén v Kroměříži; srpen 2022 | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Rekonstrukci trysek a rozvodů vody velkého pětadvacetimetrového krytého plaveckého bazénu v Obvodové ulici plánuje Sportovní zařízení města Kroměříže (SZMK), příspěvková organizace města.

„Jejich stávající stav je havarijní. Pokud bychom k opravě nepřistoupili, hrozilo by až odstavení bazénu,“ uvedl místostarosta Karel Holík. Radní už schválili vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele.

Několik rezavých trysek už museli uřezat

Velký plavecký bazén napouštějí více než tři desítky trysek. „Za léta používání jsou zkorodované, protéká jimi voda. Čtyři z nich už jsme kvůli tomu museli uřezat a ucpat,“ poznamenal Petr Opravil, který je pověřený vedením SZMK.

Práce na výměně trysek a rozvodů vody jsou podle radnice plánovány na letní měsíce, kdy bazén bývá mimo provoz. Hotovo by pak mělo být do poloviny letošního srpna.

Bazén funguje od roku 1986, o opravách se zatím jen mluvilo

Plavecký bazén v Kroměříži dostal povolení k užívání v roce 1986. „Momentálně zdaleka neodpovídá moderním zařízením tohoto typu. Přikláníme se k opravě stávajícího bazénu. Po stavbě nové sportovní haly je pro nás rekonstrukce bazénu prioritou,“ dodal starosta Tomáš Opatrný.

O modernizaci bazénu se ve městě hovoří už léta. Na zásadní úpravy však sportoviště stále čeká. „Řeší se jen nutné investice, například loni výměna hlavního čerpadla,“ doplnil Opravil.

V roce 2004 bylo nutné pro špatný technický stav odstranit skokanskou věž u velkého plaveckého bazénu. V letech 2005 a 2006 pak byla vypracována dokumentace na rekonstrukci krytého bazénu, podle které byla například opravena kotelna či vyměněna prosklená fasáda bazénových hal. „Velká část projektu ale nebyla realizována,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

V roce následně 2016 vznikla studie Modernizace, rekonstrukce a přestavba plaveckého bazénu v Kroměříži. K té však měli řadu připomínek a požadavků zástupci spolku Plavecké sporty Kroměříž. „Autor některé z nich do studie zapracoval a v roce 2019 vytvořil revizní dodatek studie. Ani ta však realizována nebyla,“ poznamenal mluvčí.

Nový bazén spadá do říše snů: stál by půl miliardy

Minulé vedení města nechalo zpracovat také studii na výstavbu nového plaveckého bazénu. „Náklady na něj by se ale pohybovaly kolem půl miliardy korun. Je to mimo možnosti rozpočtu města, nezbyly by totiž prostředky na další potřebné investice,“ uzavřel Holík.