„Bude zahrnovat také návrh fotovoltaické elektrárny. Naskytla se příležitost ke komplexnímu řešení energetických úspor bazénu. Město by mohlo na tyto účely získat významnou dotaci z evropských fondů,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Město už dříve rozhodlo, že hodlá stávající bazén v Obvodové ulici postupně rekonstruovat. První oprava čeká bazén letos v létě, kdy dojde k rekonstrukci trysek a rozvodů vody pětadvacetimetrového bazénu, o kterou se postará za zhruba 2,7 milionu korun zlínská firma Centroprojekt Group.

Podle radní Vladimíry Vondráčkové, která je pověřená přípravou rekonstrukce bazénu, by město prostřednictvím ministerstva životního prostředí mohlo získat dotaci asi 20 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Předpokládané náklady se přitom pohybují kolem 46 milionů korun. Práce by měly být realizovány po etapách v letních měsících tak, aby byl co nejméně narušen provoz krytého plaveckého bazénu.

„Poté bychom se pustili do úprav vnitřních prostor,“ řekla Vondráčková.

„Opravit je třeba například kompletní zázemí bazénu pro návštěvníky, včetně šaten a sprch, které jsou v dezolátním stavu,“ doplnil místostarosta Karel Holík.