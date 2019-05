Barokní most v Holešově se otevře veřejnosti

Vše zlé je k něčemu dobré. Toto pořekadlo by se dalo použít i na to, co předcházelo objevení nejstaršího mostu svého druhu na Moravě, který se nachází v Holešově. Dana Podhajská z Městského kulturního střediska přiblížila příčiny, díky kterým byl raně barokní most znovu nalezen.

„Most se objevil teprve v roce 2016, kdy se propadla vozovka vrchního mostu. Z nepříjemné havárie nakonec vyvstal mimořádný objev," řekla Podhajská. Nyní se most po třech letech konečně zpřístupní veřejnosti. „Veřejnost se na historické prostory pod zámeckým vstupem může podívat v pátek 14. června ve 14, 15 a 16 hodin. Podzemím provede Karel Bartošek z odboru kultury, školství a památkové péče holešovské radnice," nechala se slyšet Podhajská. Mimořádná prohlídka je možná díky ochrannému skeletu, který chrání cennou památku. „K mostu vede z pravé strany vstupu do zámku točité schodiště. Návštěvníci sestoupí do příkopu a odtud dveřmi projdou dovnitř nové stavby, která ukrývá tu původní," popsala Dana Podhajská. Mluvčí radnice Hana Helsnerová uvedla, že stavba takzvaného ochranného skeletu je svým způsobem raritní řešení. „Stará rampa byla odstraněna a nová rampa byla pojata jako železobetonová skořápka, tudíž vznikl takový most v mostě," sdělila tisková mluvčí Helsnerová. Vzácný nález tehdy ocenilo i Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kdy vyhrál v krajském kole jako Památka roku 2018. V celostatním kolw kvůli obrovské konkurenci neuspěl.

Autor: Jakub Omelka