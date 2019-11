Jednadvacet klientů Barborky čeká přechod do samostatného bydlení. V Barborce by s jejich odchodem mohl vzniknout denní stacionář.

DOZP Barborka. Ilustrační foto | Foto: archiv DOZP Barborka

Klienti kroměřížského Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka se připravují na nadcházející transformaci ústavní pobytové služby. Právě totiž končí dvouleté přípravné období, po němž by měl následovat postupný přechod vybraných klientů Barborky z ústavní péče do chráněného bydlení, případně do podporovaného samostatného bydlení.