Barbie, Oppenheimer a Kazmova Onemanshow. Takový je trojlístek letošních nových filmů, které během léta ve velkém vyprodávaly kina napříč celým Českem. Velký zájem vzbudily i v Kroměříži, kde pozvedly jinak návštěvnicky slabší letní měsíce.

Radek Neuman je od vedoucí kroměřížského kina Nadsklepí. | Foto: se souhlasem Radka Neumana

„Dá se říct, že tyto tři filmy nám nakonec zachránily letní sezonu,“ říká vedoucí kroměřížského kina Nadsklepí Radek Neuman.

Hlavním trhákem posledních dní byl nový snímek kroměřížského rodáka Kazmy.

„O jeho film byl velký zájem především v prvních dnech, kdy jsme měli téměř pokaždé vyprodáno. Postupně zájem ale trochu upadl. Tajemství bylo prozrazeno, takže se to dalo čekat,“ vysvětluje Neuman.

Fenoménem léta byla v Kroměříži Barbie

„O Barbie byl velký zájem asi dva až tři týdny v kuse, kdy chodilo do kina neustále hodně lidí. V tomto ohledu je to nyní u Kazmy trochu slabší,“ dodává. I tak mohou být v kině spokojení, obzvlášť po slabších jarních měsících.

„Kvůli covidu se na letošní jaro a léto nahromadila spousta zajímavých filmů. V době před covidem bychom měli opravdové žně,“ prozrazuje Radek Neuman.

Lidé však v posledních letech změnili své sledovací návyky.

„Každý druhý má nyní zaplacenou nějakou online službu a do kina se chodí méně. Měli jsme spoustu potenciálně divácky silných filmů, o které nakonec nebyl příliš velký zájem. Takto nám kinem „prohučely“ například filmy jako Transformers, Flash či Indiana Jones. Ještě před covidem bych si přitom myslel, že to bude naopak,“ dodává.

Podle Neumana jsou na ústupu také komiksové filmy.

„Spíše je teď nově zájem o herní adaptace, například se hodně chodilo na Super Maria, kvalitativně potěšilo Gran Turismo. V nejbližší době jich bude asi přibývat a komiksovek naopak ubude,“ myslí si vedoucí kroměřížského kina.

Stávka filmařů a herců v Hollywoodu

Lze vůbec dopředu odhadnout, o jaké filmy bude zájem?

„Obecně je to u nás v kině podobné jako jinde. Tedy, když se mluví o nějakém filmu, bude pravděpodobně navštěvován všude. Výjimkou mohou být jen nějaká lokální specifika, kdy se například film natáčel někde poblíž, nebo je z dané lokality některý z tvůrců či herců,“ vysvětluje Neuman.

Velkým otazníkem pro kinaře zůstává letošní podzim.

„Velmi nás nyní ovlivňuje stávka scénáristů a herců v Hollywoodu. V podstatě nyní čekáme, jestli se budou odsouvat naplánované premiéry nebo ne. Zájem by mohl být o druhý díl Duny, který ale z podzimu nakonec přesunuli až na příští jaro. Otazníkem je také třeba druhý Aquaman, který se odsouvá už poněkolikáté,“ přiznává.

Podzim tak nejspíš bude plný zajímavých menších filmů či filmů z evropské produkce.

„V pátek 15. září máme předpremiéru nové české sci-fi Bod obnovy s delegací tvůrců, připravuje se projekt Tady Vary, od 1. září jde do prodeje cyklus baletních a operních inscenací z Royal Opera House a celý podzim budeme cílit na céčkové guilty pleasure filmy v technologicky vylepšeném přednáškovém sále,“ doplňuje Neuman.

Filmové maratony budou i letos

Lákadlem pro Kroměřížany by tak mohly být oblíbené filmové maratony, které v Nadsklepí pořádají pravidelně.

„Chystáme jich hned několik. Na 28. října připravujeme Halloweenskou noc s maratonem hororových filmů a doprovodným programem, v prosinci u nás oslaví narozeniny geekovský portál Nerdopolis a chybět nemůže v nabídce ani klasický hlavní maraton z 16. na 17. listopadu. Téma ještě nepropálíme,“ říká.

Filmy na maratony vybírají v Nadsklepí podle toho, co je aktuálně v nabídce.

„Ta je totiž omezená. Když máme maratony ve velkém sále, tak to bývají většinou aktuální filmy. Občas ale třeba nějaký distributor nabídne i starší film,“ prozrazuje Neuman.

„Většinou ale jen sledujeme trendy a snažíme se vymyslet něco podle toho, o co je aktuálně zájem, nebo co by dávalo smysl v daném obdob,“ uzavírá Radek Neuman.