Kroměříž – Na to všechno se mohou letos lidé z Kroměříže a okolí těšit při návštěvě tamního koupaliště Bajda.

Kroměřížské koupaliště Bajda | Foto: DENÍK/Jana Přikrylová

Projekt měl být přitom původně hotov už na loňskou sezonu, ale stavba se kvůli procesním důvodům protáhla až na závěr minulého roku .

„Projekt zahrnoval dvě části, ty byly hotovy až koncem listopadu," potvrdil Deníku mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Jde jednak o víceúčelovou sestavu, jejíž součástí je například věž se skluzavkou a houpačkou pro menší děti. Druhá část pak zahrnuje samostatné hřiště s populárními fitness prvky, na nichž mohou návštěvníci posilovat ruce, břicho a záda.

Další novinkou bude na Bajdě šlapadlo a jezdecké zařízení. „Povrch je zhotoven z gumy lité do betonových obrubníků," podotkl Pavel Zrna.

Projekt vyšel zhruba na osm set tisíc korun a do léta by měli dělníci stihnout dokončit ještě obnovu travnatých povrchů kolem hřišť. Diskuze kolem pozemků pod koupalištěm, které spadají do restitučnních požadavků, město prý zatím s církví moc neřeší.

„Celá věc je ve fázi jednání mezi státem a církvemi. Veškeré nově instalované prvky se ale nacházejí na městských pozemcích," ujistil mluvčí radnice.

Vylepšení areálu koupaliště samozřejmě lidé z regionu vesměs vítají. Najdou se ale i tací, kteří by investici radši viděli jinde.

„Bajdu už delší dobu nenavštěvuji, mám rád spíš přírodní koupaliště, na kterých není hlava na hlavě," říká například Adam Drásal z Kroměříže.

Podle něj je sice oprava hezká věc, ale peníze by mělo město investovat i do zvětšení bazénu, protože taková změna by prospěla více lidem.

„Skluzavky a fitness využije jen určitá sorta lidí, kdežto větší koupaliště ocení úplně každý, míní.

Naopak devětadvacetiletá maminka Soňa Rozehnalová nové prvky vítá a věří, že děti se na nich určitě vyřádí.

„Zatím jsem o tom ani neslyšela, ale pokud na Bajdě přibudou různé atrakce, je to jedině dobře. Pamatuju si, když tam ještě bývala skluzavka, pak ji odstranili, takže teď s novou to bude určitě super," usmála se.

HOŘAVA MAREK