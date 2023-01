Hlasy významných politiků ze Zlínského kraje postupně aktualizujeme.

Jiří Čunek (KDU-ČSL), starosta Vsetína a senátor:

Jiří ČunekZdroj: Deník / Jiří KopáčCo člověk může říct na verdikt soudu? Ten musíme respektovat. Pravdou ale je, že já jsem již před několika lety vystoupil v Senátu a řekl, že podle toho, co jsem si o tom přečetl pouze v médiích, si osobně myslím, že to trestný čin není, neboť evropské dotace jsou nastaveny tak, že člověk musí splnit nějaké podmínky a pokud je splní, tak dotaci dostane.

A podle mého názoru to tak bylo. Byl jsem tehdy asi jediný, kdo to ve veřejném prostoru řekl a to podotýkám, že nejsem volič Andreje Babiše. Pravdou ale je, že celý ten proces chápu velmi jako politický. Zda mu to prospěje nebo ublíží v prezidentských volbách, nedovedu říct. Část lidí to celé chápalo jako zbytnělou politickou kauzu, takže by ho právě proto volili, kdyby byl „ukřivděný“. Zda budou nějací voliči, kteří řeknou, že ho budou volit, protože je „čistý“, to nevím. Další věc je, že se ještě může státní zástupce odvolat a ten příběh poběží dál.

Petr Gazdík (STAN), zastupitel obce Suchá Loz a poslanec:

Ministr školství Petr GazdíkZdroj: Deník/Zbyněk PecákSoud měl k dispozici veškeré informace a rozhodl. Respektujme to. Prezidentskou volbu to neovlivní. Andrej Babiš je natolik vyhraněný politik, že ať by soud rozhodl jakkoliv, tak by to jeho příznivce ani odpůrce nezviklalo.

Stanislav Blaha (ODS), starosta Uherského Hradiště a poslanec:

Stanislav Blaha (ODS) Zdroj: se svolením politikaRozhodnutí nezávislého soudu musíme respektovat nehledě na náš osobní názor. Prezidentské volby, věřím, rozsudek nijak neovlivní. Všichni máme možnost pozorovat charakter Andreje Babiše už několik let v přímém přenosu. Jeho nekonečná série lží, minulost spojená s StB, chaos při vedení týmů, nebo chování k vlastním rodině jsou dost dobrými důvody proto, abychom si vybrali a zvolili lepšího kandidáta…

Radek Vondráček (ANO), zastupitel Kroměříže a poslanec, uvedl na sociálních sítích:

Radek Vondráček (ANO) Zdroj: se svolením politikaVzhledem k mediální masáži, která asi nemá v novodobých dějinách ČR obdoby, považuji rozhodnutí soudu o kauze Čapí hnízdo za velmi statečné a nezávislé. A je velmi dobrá zpráva o stavu naší justice jako takové. Pořád v naší zemi platí, že bez důkazů nelze nikoho odsoudit.