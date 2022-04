Událost přilákala do areálu už od ranních hodin davy lidí. K mání bylo opět všechno, co se týká motorismu – od náhradních dílů, přes součástky až po komponenty k zemědělské technice.

„Pro fanoušky aut a motorek je to super akce. Když můžu, tak vždycky přijedu. Sice jsem až od Vyškova, ale tohle si nejde nechat ujít. Jen je trochu škoda, že je dnes taková zima. Ale i tak jsem neváhal ani na minutu,“ prozrazuje Pavel Bartoš, který na akci přijel se svými přáteli.

Návštěvníci si také mohli prohlédnout nejrůznější historická vozidla a další motorové skvosty, které byly vystaveny na zadní volné ploše Výstaviště.

„Některé jsou vážně parádní. A když je ještě chlapi nastartují, tak to je pohlazení pro uši,“ usmívá se Bartoš.

Harry Potter zavítal do Kroměříže. Kino nabídlo filmový maraton

Hala patřila sběratelům

Na své si ale přišli také sběratelé, kterým patřila celá vnitřní hala. Nechyběly nejrůznější mince, poštovní známky, bankovky, pohlednice či odznaky a medaile.

„Člověk by až někdy nevěřil, co všechno se dá sbírat,“ směje se Jaromír Lebeda, zatímco si prohlíží vystavené předměty. „Já žádný sběratel nejsem, ale častokrát si tady prostě jen koupím něco, co se mi líbí. Minule to byly třeba historické pohlednice,“ dodává.

Další Automoto blešák a Setkání sběratelů na kroměřížském Výstavišti je v plánu v neděli 4. září. Opět v tradičním čase od 8 do 13 hodin.