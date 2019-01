Velký seriál Deníku pokračuje dalším ožehavým tématem – kotlíkové dotace, nová zelená úsporám, kontroly spalin z lokálních topenišť. Na jednu stranu vítaná dotace na nový kotel, na druhou stranu zásah do soukromí v podobě kotroly používaného paliva v domácnostech. Novela zákona o ochraně ovzduší i přes protesty opozice prošla.

Kontrola chodí po ohlášení a vstupuje jen k topeništi nebo skladu paliva. Pálení odpadků v domácích kotlech je totiž už několik let velkým zdrojem rakovinotvorných látek v ovzduší.

Seriálový audit Deníku pokračoval otázkou, zda pomohly kotlíkové dotace a kontroly spalenišť ke zlepšení ovzduší. Ve Zlínském kraji odpovědělo kladně téměř 70 procent dotázaných.

„Určitě vedly k tomu, že se počet domácích zdrojů znečištění snížil. Dělat něco, je lepší než nedělat nic. Stav ovzduší je ale tristní. Vláda ani vedení měst a obcí nedělají dost v této věci dost. Dost ale neděláme ani my všichni, kteří cestujeme sami autem do měst…," odpověděl Deníku ředitel Lázní Luhačovice a Jáchymov.

Negativně kotlíkovou akci vyhodnotil kněz Marian Dej.

„Je to jenom jedna z mála věcí, které ovlivňují kvalitu ovzduší, ale co chceme udělat s tisícemi aut zvláště ve velikých městech, kde se v některých dnech nedá dýchat? Jak lidi přesvědčit, aby třeba využívali velice efektní dopravu tramvají?"

Kouřících komínů ubylo, lépe se nám dýchá

Zlínsko – „Kdyby pět komínů přestalo na návsi kouřit, tak bych byl šťastný," řekl vloni Deníku starosta Žlutavy Stanislav Kolář. S odstupem času může s klidem říct, že jeho přání bylo vyslyšeno. Ke zlepšení ovzduší v obci totiž přispěly právě kotlíkové dotace, o něž si lidé mohli žádat.

„Měli jsme v tomto směru devatenáct úspěšných žadatelů. Coby obec jsme se jim snažili s vyplněním a podáním žádosti pomoct přes energetickou agenturu Zlínského kraje. Jsem moc rád, že se nám vlivem kotlíkových dotací v obci o něco lépe dýchá," zhodnotil žlutavský starosta.

Do budoucna by ve vesnici mohli mít ještě více zdravější ovzduší.

„Prozatím vím, že v druhé vlně kotlíkových dotací si chce žádost podat minimálně šest lidí. Podle mě jich nakonec ale bude deset. Opět se jim budeme snažit pomoct. Každý lékař či profesor moc dobře ví, že špatný vzduch škodí zdraví," podotkl.

Kotlem na tuhá paliva vytápí svou domácnost doposud například Maria Zapletalová z Komárova. I ona by ráda přešla na jiný, šetrnější způsob vytápění.

„Není mi zrovna příjemné, že takto znečišťuji životní prostředí," posteskla si Maria Zapletalová, která se tak bude snažit získat kotlíkovou dotaci v rámci druhé vlny.

„Pokud neuspěji, budeme zatím topit tak, jak topíme. Tepelné čerpadlo je moc drahé," dodala.

INDEX České republiky

67%

Podle 66,5 % panelistů Deníku z celé ČR zavedení kotlíkových dotací a kontrol topenišť pomohlo ke zlepšení ovzduší. O opaku je přesvědčena třetina (33,5 %) respondentů. Na tuto otázku odpovídalo 726 lidí.

Žádost o dotaci nejprve elektronicky, pak písemně

Slovácko – Další výzvu v Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech vyhlásil v polovině března Zlínský kraj, od 19. dubna tak mohou majitelé rodinných domů na území regionu posílat elektronické žádosti o dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

„V první vlně jsme to nestihli. Než jsme si kotel vybrali, byly už dotace rozdělené," posteskla si Marie Dobešová z Hluku. Teď už mají kotel vybraný, takže počítá s tím, že v nejbližších dnech žádost pošle.

Při první vlně ji na možnost výměny kotle upozornila sousedka. Kotel na tuhá paliva mají Dobešovi už třicet let.

„Dosluhuje, takže jsme se rozhodli využít žádosti a hlavně pomoct přírodě," nechala se slyšet hlucká seniorka.

Novinkou druhého kola je změna způsobu předkládání žádostí o dotaci, která musí být vyplněna a odeslána elektronicky a teprve poté doručena v listinné podobě nebo do datové schránky.

Zlínský kraj počítá v rámci výzvy s rozdělením částky 34,4 milionů korun, žádosti o dotace je možné zasílat nejpozději do 21. dubna do 13 hodin. Úředníci upozorňují, že přijímání žádostí může být ukončeno i dříve, záleží prý na zájmu uchazečů o finanční podporu.

Více informací lidé získají na oddělení dotačních programů krajského úřadu ve Zlíně u Petra Hasaly (577 043 825, Barbory Kubernátové (577 043 843) nebo Ludmily Vaňkové (577 043 833) a rovněž na e-mailové adrese: kotliky@kr-zlinsky.cz.

Kotlíkové dotace Valaši přivítali, poslali 440 žádostí

Seriálový audit Deníku pokračoval otázkou, zda pomohly kotlíkové dotace a kontroly spálenišť ke zlepšení ovzduší. Ve Zlínském kraji odpovědělo kladně téměř 70 procent dotázaných. Ne každý ale považuje dotace za všespásné.

„Každý krok, který vede ke snižování emisí v ovzduší je dobrým krokem. Myslet si však, že výměnou všech kotlů problém vyřešíme, je liché," odpověděla Deníku vedoucí občanské poradny ve Vsetíně Soňa Zelíková.

Naproti tomu s kontrolami lokálních topenišť mají lidé problém.

„Proces prosazení kontroly lokálních topenišť ve mně vyvolal dojem především lobbistického zájmu určitých skupin než starost o kvalitu ovzduší," nechal se slyšet ředitel vsetínského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické Dan Žárský. Kotlíkové dotace však podle vlastních slov vítá.

Loňské první kolo kotlíkových dotací ve Zlínském kraji se mezi obyvateli setkalo s obrovským zájmem. O peníze na nový kotel usilovali nejvíce lidé z okresu Vsetín.

„V prvním kole podpořil Zlínský kraj přes dvanáct set žadatelů 148 miliony korun," uvedla mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková.

V okrese Vsetín se peněz dočkalo 440 příjemců, tudíž nejvíc z celého kraje. „Za Vsetínem následuje okres Zlín s 390 a okres Uherské Hradiště s 259 příjemci," doplnila Janečková.

Konkrétně ve Vsetíně se dotace dočkalo 29 domácností. A podle krajského hejtmana a starosty Vsetína Jiřího Čunka podpořil kraj každého, kdo si o správný typ kotle zažádal.

„Mohu říct, že u nás jsme podpořili sto procent žádostí. Každý kdo si zažádal, dotaci dostal. Okres Vsetín se stal jednoznačně největším příjemcem dotace," uvedl na březnovém zasedání zastupitelstvu města Vsetín.

V letošním druhém kole kotlíkových dotací hodlá kraj rozdat 34,4 milionu korun. Lidé si budou moci nově podat žádost elektronicky, a to od 19. do 21. dubna. Na rozdíl od prvního kola podpoří kraj pouze takový typ kotlů, jejichž palivem jsou obnovitelné zdroje.

Peníze tak dostanou jen majitelé tepelných čerpadel nebo kotlů výhradně na biomasu. Od elektronických žádostí si kraj slibuje vytvoření jednoznačného pořadí předložených žádostí a eliminaci front při zahájení příjmu. Na dodání papírové žádosti na krajský úřad budou mít lidé 10 dnů.

I zájemci z Kroměřížska mají letos další šanci

Kroměřížsko – Na tom, zda pomáhají zlepšit ovzduší, se respondenti mezi osobnostmi z Kroměřížska v Panelu Deníku neshodují, takzvané kotlíkové dotace ale v každém případě pokračují.

Další výzvu v Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech vyhlásil v polovině března Zlínský kraj, od 19. dubna tak mohou také majitelé rodinných domů na území regionu posílat elektronické žádosti o dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

„Jde o projekt odpovídající výzvě vyhlášené v letech 2015 a 2016, letošní výzva pak obsahuje dvě významné novinky. Kraj omezil výčet finančně podporovaných nových zdrojů tepla na tepelná čerpadla a kotle na biomasu," připomněla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Další novinkou je pak změna způsobu předkládání žádostí o dotaci, která musí být vyplněna a odeslána elektronicky a teprve poté doručena v listinné podobě nebo do datové schránky.

Kraj počítá v rámci letošní výzvy s rozdělením částky 34,4 milionů korun, žádosti o dotace je možné zasílat nejpozději do 21. dubna do 13. hodiny: úředníci ale upozorňují, že přijímání žádostí může být ukončeno i dříve, záleží prý na zájmu uchazečů o finanční podporu.

Více informací lidé získají na oddělení dotačních programů Krajského úřadu u Petra Hasaly (577 043 825, Ing. Barbory Kubernátové (577 043 843) nebo Ing. Ludmily Vaňkové (577 043 833) a rovněž na e-mailové adrese: kotliky@kr-zlinsky.cz

Pomohly kotlíkové dotace a kontroly spalenišť ke zlepšení ovzduší?

INDEX Zlínského kraje

79%

O tom, že kotlíkové dotace a kontroly spalenišť pomohly ke zlepšení ovzduší v Česku, je přesvědčena většina panelistů Deníku ze Zlínského kraje

Odpovědi panelistů ze Zlínského kraje

Marian Dej, 42 let, kněz

NE. Je to jenom jedna z mála věcí, které ovlivňují kvalitu ovzduší, ale co chceme udělat s tisíckami aut zvláště ve velikých městech, kde se v některých dnech nedá dýchat? Jak lidi přesvědčit, aby třeba využívali velice efektní dopravu tramvají?

Lubomír Nečas, 62 let, lékař

ANO. Není to žádný zázrak, nevyřeší to smogové situace, ale může trochu vylepšit

ovzduší v našich sídlech.

Martin Pášma, 44 let, vedoucí kulturního zařízení, dramaturg, moderátor

ANO. Avšak přesná data neznám. Zbývá tedy jen věřit. Na první pohled kotlíkové dotace smysl dávají.

Petr Vabroušek, 43 let, profesionální triatlet

ANO. Obojí by mohlo být důslednější. I v nejbližším okolí jsou místa, kde je občas poznat spalování odpadů za účelem otopu.

Jaroslav Janeba, skoro 70 let, šéftrenér zlínských vzpěračů, nyní starobní důchodce.

ANO. Ale provádění kontrol spálenišť je z kapacitních důvodů téměř neuskutečnitelné. Viz oznámení na ČT 24.

Petr Kochta Kochaníček, 47 let, skladatel, muzikant, manažer

NE. Připadá mi, že když moje žena pečlivě třídí odpad a šetří všemožně přírodu, je to skvělé. Pak ale vidím, jak velké firmy nemají problém chovat se hrubě neekologicky. Tedy bych se spíš zaměřil na velké firmy a hlavní znečišťovatele. Ti malí se postupně připojí k mé ženě…

Čestmír Vančura, 63 let, známý zlínský podnikatel

ANO. Žádný problém, včetně ekologie, nelze dobře řešit bez účasti a odpovědnosti všech, kterých se týká.

Martin Gazda, 40 let, Iniciátor projektu Malé Mimi a majitel reklamní firmy

ANO i NE, Motivace k výměně, je daleko efektivnější než represe a kontroly.. Ale máme ještě stále co dohánět, hlavně na vesnicích a na to státem stanovaný rámec nejspíše nebude stačit.

Jan Skoch, 60 let, Předseda Základní odborové organizace Continental Barum Otrokovice

ANO i NE. Výměna starých kotlů může v malé míře pomoci pro zlepšení ovzduší, ale kontrolovat čím kdo topí, je dosti nesmyslné.

Hynek Steska, 58 let, učitel

ANO. Nová zařízení jsou nejenom ekologičtější, ale i ekonomičtější. S kontrolou paliva principielně souhlasím, pokud nedojde k neúměrnému zásahu do soukromí.

Michal Mynář, 61 let, jednatel společnosti („šéf" kulturního domu) Otrokovická Beseda

ANO. I když si obecně myslím, že dotace jsou nástroj, jak za mnoho peněz pořídit to, co by se dalo pořídit levněji, ale bez poskytnutí obživy řadě úředníků.

Jana Brázdilová, 55 let, ředitelka Agrární komory Zlín

ANO. Dotace pomohou lidem vyměnit staré kotle za nové, nejsem si však jistá, zda to pomůže zlepšit ovzduší.

Vlastimil Vajďák, 57 let, ředitel Charity Zlín

ANO. Zase je u toho ale. Co si myslí o této dotaci člověk, který si nový kotel koupil rok před tím než dotace vznikly a nebo ten, který s žádostí neuspěl, protože nemohl strávit noc čekáním v řadě.

Vladimír Řihák, 52 let, lékař

Jsem přesvědčen že ano. Cokoliv můžete udělat pro životní prostředí , stojí za to.

Luděk Randár, herec

Nevím, nečetl jsem žádné rozbory, ale věřím, že ano.

Zuzana Lapčíková, 48 let, hudebnice, učitelka

NE. Jedná se o problém v myšlení a přístupu. Pokud je dotyčná osoba přesvědčená, že nečiní nic špatného, nepomůže ani pozitivní motivace, ani restrikce.

Pavel Hrubec, 55 let, ředitel MJVM Zlín

ANO. Finanční motivace k obnově kotlů s razantně ekologičtějším spalováním v kombinaci s reálnou možností kontroly spálenišť může v některých lokalitách výrazně pomoci.

Eduard Bláha, ředitel Lázně Luhačovice a Jáchymov

ANO i NE. Určitě vedly k tomu, že se počet malých domácích zdrojů znečištění snížil a dělat něco, je lepší než nedělat nic. Stav ovzduší je ale tristní a myslím si, že tady vláda ani vedení měst a obcí nedělají dost. Dost ale neděláme ani my všichni, kteří cestujeme sami autem do měst apod.

Lukáš Žaludek, 32 let, hoteliér

NE, principiálně se s těmito dotacemi neztotožňuji.

Josef Bernátík, 64 let, důchodce, starosta SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

ANO. Jde o důležitou formu podpory náhrady nevyhovujících zařízení s cílem ekologického spalování vstupů a tím potřebného zlepšování kvality ovzduší. Vkládané prostředky jsou ale nedostatečné.

Oldřich Hájek, 36 let, ekonom a regionalista

Vzhledem ke stavu životného prostředí v České republice, osobně vítám každé pozitivní opatření v této oblasti. Řešení individuálních topenišť je jednou z cest.

Milan Kladníček, 48 let, ředitel Městské policie Zlín, předseda Kolegia ředitelů MP Statutárních měst a Hlavního města Prahy

ANO. Každé opatření je dobré, jenom si nejsem jistý formou dotace a už vůbec ne formou současné kontroly, kdy stát řekl A a nezajistil B

Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice

ANO

Jan Wurst, 30 let, učitel v Základní škole Trávníky v Otrokovicích

ANO. Nejsem odborník na problematiku, avšak každá dobře realizovaná dotace směřující k šetrnějšímu chování vůči životnímu prostředí je pro společnost přínosná.

