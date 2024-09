Provozní elektrikář ČOV Kroměřížsko PRACOVIŠTĚ Zdounky (Kroměřížsko) - Pracovní náplň: údržba elektrického zařízení na ČOV, zajištění plynulého a bezporuchového chodu elektrického zařízení na ČOV Kroměřížsko, údržba areálů a venkovních ploch, po zapracování zařazení do poruchové služby - Požadavky: SO vzdělání technického směru (elektro) - vyučen, praxe 3 roky na obdobné pozici, osvědčení z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice dle nařízení vlády 194/2022 Sb. - podmínkou, uživatelská znalost práce na PC (Windows, MS Office), řidičský průkaz sk B (aktivně), aktivní přístup, samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost - Nabízíme: Předpokládaný nástup 2.1.2025 nebo dle dohody, Pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování s možností prodloužení na neurčitou, Mzdové ohodnocení odpovídající dosavadní praxi a zkušenostem, nástupní mzda 197,70 Kč včetně prémií (měsíční mzda od 32 000,- Kč), mimořádné odměny, 25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, možnost rekreace ve firemních chatách, příspěvek na dětskou rekreaci a ještě další zaměstnanecké benefity podle kolektivní smlouvy (závodní stravování za dotovanou cenu, volnočasové poukázky Flexipass), Pravidelné profesní vzdělávání - Přihlásit se a bližší informace můžete získat osobně v sídle společnosti Kojetínská 3666/64, Kroměříž, Naděžda Skotková, personalista, tel. 573 517 458 nebo elektronicky: personalista@vak-km.cz zasláním přihlášky se strukturovaným životopisem s názvem pozice, o kterou se ucházíte a kopií dokladu dosaženého vzdělání. Termín doručení přihlášek do: 30.9.2024. 32 000 Kč

