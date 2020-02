Arcibiskupství přislíbilo, že ačkoliv se změní provoz, návštěvníci změnu nepocítí. Zda tomu tak skutečně bude ukáže až čas. Pomyslené střídání stráží je administrativně téměř dokončeno.

Nový kastelán pro Květnou

Na dva tábory se rozdělí také tým pracovníků. Někteří zůstávají pod NPÚ, někteří přecházejí pod nového zaměstnavatele – Arcibiskupství olomoucké. Ani jednu stranu však odchod zaměstnanců nijak neohrozí.

„Většina ze zaměstnanců zůstala. Určitě nebudeme mít podstav. Hledáme jen kastelána do Květné zahrady, která jako jediná z trojice zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada zůstala v rukou státu. Tudíž i pod správou NPÚ,“ uvedla Dagmar Šnajderová z NPÚ. V současnosti na chod dohlíží zámecký kastelán a Květná zahrada má pouze vedoucího zahradníka Pavla Blešu. Nově nad ním bude bdít ještě kastelán zahrady.

Oba týmy spolu budou i nadále spolupracovat a dokonce se stále setkávat na jednom místě

„Zůstáváme v prostorách, které si pronajímáme od arcibiskupství. Jedná se o zcela běžnou nájemní smlouvu. Jak to bude v budoucnu zatím není jasné,“ přibližuje neurčitě Šnajderová.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek vloni při příležitosti své návštěvy ve Zlínském kraji naznačil, že by ministerstvo mohlo odkoupit od města Kroměříž nevyužívanou budovu bývalého posádkového domu na Hanáckém náměstí a tu by pak přestavělo pro účely – nejen – NPÚ.

Smlouva vyprší na konci února

O detailech nájemní smlouvy nechce hovořit ani Arcibiskupství olomoucké. „Detaily nebudeme zveřejňovat. Rozhodně je takto blízká spolupráce ku prospěchu věci. Ačkoliv soud rozhodl jinak a Květná zahrada patří státu, v očích veřejnosti je vnímán zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada jako jeden celek,“ uvádí k těsné spolupráci mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. Také Arcibiskupství olomoucké hledalo nového kastelána.

„Současný kastelán zámku Martin Krčma bude nově vnímán jako šéf Podzámecké zahrady a Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Tuto činnost de facto zastává i nyní, přestože je veden pouze jako kastelán zámku. Proto bylo třeba pro provoz zámku najít kastelána nového, který mu bude podřízeným a bude zodpovídat za chod zámeckého komplexu," vysvětluje důvod Gračka.

„Nové vedení představíme v den předání objektů do naší správy,“ tají mluvčí. K převzetí by mělo dojít 26. února. Smlouva vyprší o den dříve – 25. února 2020. Arcibiskupství olomoucké získalo jak zámek, tak zahradu v rámci církevních restitucí. Smlouva o služebnosti znamenala, že NPÚ se i po vrácení majetku do rukou církve o objekty staral, zajišťoval běžný provoz, platil náklady na nezbytnou údržbu, v režii státu zůstalo také vstupné do zámku. Prakticky měl NPÚ na starost celý chod zámku a Podzámecké zahrady.

Zámek

Arcibiskupský zámek v Kroměříži se zahradami (a původně i samotné město Kroměříž) byl několik století majetkem a rezidencí olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Dnešní barokní podobu získal zámek při obnově po ničivém nájezdu švédských vojsk započaté na konci 17. století biskupem Karlem z Lichtensteinu- Castelkorna.

Zámek stojí na místě původního gotického hradu, který v polovině 13. století nechal postavit olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu.

V letech 1848-1849 se Arcibiskupský zámek stal dějištěm zasedání Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů.

V roce 1998 byl komplex zámku a zahrad zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Na konci roku 2014 předalo Arcibiskupství olomoucké Národnímu památkovému ústavu výzvu k navrácení zámku.

Zdroj: zamek-kromeriz.cz