V tomto roce má mít tamní zámek nasmlouvaných devět průvodců či průvodkyň, které se v těchto dnech pilně zaučují, další jsou v záloze.

„Začínající průvodkyně musí znát text perfektně. Musíte se to naučit nazpaměť. Nepustím vás na prohlídku, dokud to nebudete perfektně ovládat. Která z vás začne?“ zkouší Robert Erhart připravenost sedmi mladých dívek, které by za necelý měsíc měly provázet stovky návštěvníků po reprezentativních sálech nejnavštěvovanějšího zámku ve Zlínském kraji.

„Jste začátečnice. Když před vás postavím 40 lidí - malých, velkých a vy k nim budete muset mluvit a ještě nebudete znát text, lidé to okamžitě poznají,“ vysvětluje kastelán důvody, proč chce, aby byly dívky perfektně připraveny.

Nesmělé dívky, většinou jde o studentky závěrečného ročníku střední školy a druhých a třetích ročníků vysoké školy, se zatím příliš do výkladu neženou. Stále jsou v rozpacích, ve znalosti „učiva“ mají ještě mezery.

Zkušební prohlídku, při které budou výklad prezentovat, absolvují ještě několikrát.

„Tak Aneta Měsícová by mohla začít,“ rozhoduje nakonec kastelán.

Šestnáctiletá studentka konzervatoře – oboru herectví – Aneta se ujímá slova. Postupně tak skupinka sedmi budoucích průvodkyň projde celou prohlídkovou trasu.

KDE JSOU NA ZÁMKU TOALETY

Kastelán dívkám radí, doplňuje je, vysvětluje neznámé pojmy, pomáhá jim. Sám dělal před lety průvodce na zámku Bouzov. Na vlastní kůži tehdy zažil to, co zažívají ony nyní.

„Každý návštěvník vidí, že na stěně visí desítky obrazů. Vyberte si jen tři nejzajímavější, o kterých budete mluvit. Pokud se totiž pustíte do sáhodlouhého vyprávění, lidé v tom budou mít zmatek. Co však bude zajímat každého je, proč jsou některé rámy prázdné. Můžete říct, že jsou v galerii, restaurovány nebo si zavtipkovat a říct, že jeden z nich máte doma a každý jej obdivuje," usmívá se Robert Erhart.

Seznam nejčastějších otázek návštěvníků však nemá.

„Nejčastější otázka je, kde jsou na zámku záchody. Občas vás lidé překvapí dotazem, který byste nečekali nebo na něj neznáte odpověď. V žádném případě se nesmíte nechat vyvést z míry. A když neznáte odpověď, klidně to přiznejte,“ doporučuje kastelán.

LEPŠÍ NEŽ UMÝVAT NÁDOBÍ V KAVÁRNĚ

Jeho rady si bere k srdci i Aneta Měsícová.

„Může se stát, že přijde otázka, která mě zaskočí. Myslím, že se to stává i zkušeným průvodcům. Rozhodně se nebojím přiznat, že jsem tady krátce. Myslím, že to lidé pochopí,“ míní Aneta.

„S panem kastelánem jsme sály již několikrát prošli, takže základy umím, ale jinak si studijní materiály čtu každý večer. Je velká výhoda mít otce historika. Kdykoliv přijdu, umí mi poradit,“ říká Aneta, jejíž otec je na tamním zámku již 24 let knihovníkem.

„Žádná výprava není stejná. Je to určitě lepší než pracovat někde v kavárně a umývat nádobí,“ směje se Aneta.

Její kolegyně Linda Judasová si chtěla průvodcování vyzkoušet odmalička.

„Odmalička to byla jedna z vysněných brigád. Zámek se mi vždy líbil. Přijde mi to jako výzva. Každý den je ta práce jiná, ale určitě není nic, čeho bych se bála,“ říká Linda, studentka žurnalistiky.

Jak jim jejich vysněná brigáda půjde se mohou návštěvníci přesvědčit od 25. května, kdy se brány Arcibiskupského zámku v Kroměříži otevřou.