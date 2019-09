Dosud vlastnila společnost Arcibiskupské zámecké víno šest a půl hektarů vinic v Hluku. Od letošního roku se vinice dočkaly rozšíření o dalších šest hektarů, a to na Velehradě ve vinařské trati Chmelnice.

Zatímco na vinicích v Hluku rostou tradiční odrůdy jako Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké nebo Modrý Portugal, letos vysázené vinice na Velehradě přinesou novinky do současného sortimentu.

„Zaměřili jsme se na moderní odrůdy, které jsou právě v módě, jako je Pálava, Tramín červený, Sauvignon, Chardonnay a rezistentní odrůda Hibernal. Také jsme vysadili Sylvánské červené, což je původní odrůda, kterou zde pěstoval ještě mnišský řád,“ vyjmenoval ředitel organizace Karel Smetana.

VÍNO NEJEN PRO MŠI

Za tři až čtyři roky čeká Arcibiskupské zámecké víno sklizeň nového, takzvaně panenského vína.

„Uvidíme, jaký bude odbyt. Plánujeme se zaměřit i na freshová vína, která dozrávají v nerezových nádobách a jsou ovocnější. Právě tato vína jsou teď žádanější u mladších zákazníků,“ uvedla Martina Juřicová z obchodního a marketingového oddělení.

Vlajkovou lodí ovšem stále zůstává mešní víno, které v České republice vyrábí pouze šest producentů. Arcibiskupské sklepy jsou z nich největší a druhé nejstarší.

„Jedním z pravidel pro mešní výrobu je, že nesmí mít nižší cukernatost než dvacet stupňů,“ prozradil Karel Smetana. Každému vínu se ale i v závislosti na počasí nepovede dosáhnout požadované cukernatosti.

„To pak prodáváme jako běžné víno. Takže mešní víno je stále náš hlavní produkt a ostatní prodej je doplňkový,“ vysvětlil Smetana.

Další podmínkou pro výrobu mešního vína je, že se při jeho výrobě nesmí používat žádné chemické látky, barviva, ani se nedoslazuje.

„Výjimkou je použití síry, která funguje jako stabilizátor a bez ní to moc dobře nejde. Dále používáme jíl, který víno vyčeří, ale v produktu už nezůstává. Pokud je u některého vína nutné použít nějaký preparát, pak to musí být se souhlasem liturgického dozoru, s nímž konzultuji složení i značky použitých preparátů. Například k dokyselení musíme použít přírodní kyselinu vinnou,“ objasnil Karel Smetana.

SILNÝ ROK

V letošním roce očekává Arcibiskupské zámecké víno dobrou sklizeň.

„Horší je to s prodejem. K měsíci červnu se prodeje na českém trhu propadly o osmnáct procent. Do toho byl rok 2018 úrodný, a letos je to podobné. My naštěstí máme, kde víno skladovat, ale potkávám se s vinaři, kteří neví, co dělat s úrodou,“ řekl Smetana.

Víno v arcibiskupských sklepech pochází z integrované produkce, která je předstupněm bio produkce.

„Používáme jen ty nejnutnější postřiky. Z rezistentních odrůd máme zatím pouze Hibernal. Možná se nám ale podaří rozšířit vinohrady o tratě ve vinařské oblasti Polešovice,“ předestřela další plány organizace Martina Juřicová.

Expanze do zahraničí se zatím Arcibiskupským zámeckým vínům nedaří. „Vyvážíme mešní víno na Slovensko a občas také do Polska, ale jedná se spíš o menší zakázky. Rádi bychom více expandovali, ale to je otázka dalšího rozvoje,“ doplnil Karel Smetana.