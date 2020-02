Vinařství nově otevře od 1. května vinotéku na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

Arcibiskup Jan Graubner požehnal vína ročníku 2019. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Arcibiskupské zámecké vinné sklepy v Kroměříži byly založeny v roce 1266. Jen 150 let poté, co se objevila vůbec první zmínka o městě Kroměříž. Zámecké víno přečkalo útrapy a strasti, které potkaly Kroměříž v průběhu staletí, a jsou zde stále. Již více než 750 let. Dnes je již tradicí, že zdejší nová „vinařská sezona“ začíná Žehnáním vín.